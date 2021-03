Misschien ken je banketbakkersroom alleen als vulling voor taarten en andere lekkernijen, maar wist je dat deze room op zich al een overheerlijk dessert is? Serveer de room met verse vruchten en met een muntblaadje. Als je wilt, kun je dit dessert garneren met een toefje slagroom. Je kunt het zo lekker maken als je wilt.

De room is heel gemakkelijk te bereiden. Je doet iedereen aan tafel er een groot plezier mee!

Ingrediënten voor 6 personen

4 tot 6 eierdooiers

1 eetlepel suiker per eierdooier

1 zakje vanillesuiker (of vanillestokje)

1 eetlepel rum of de geraspte schil van 1 citroen (optioneel)

1 liter melk

50 gram bloem

bosvruchten

verse muntblaadjes

Bereiding

Breng het merendeel van de melk met eventueel een vanillestokje of een citroenschil in een pannetje aan de kook (houd een klein glas melk apart). Breng ook een grote(re) pan met water voor au bain-marie aan de kook.

Doe de eierdooiers in een ander steelpannetje. Voeg de suiker en de vanillesuiker toe. Mix alles goed door elkaar totdat het geheel schuimend en lichter van kleur is. Je kunt hiervoor de keukenmixer of een garde gebruiken.

Voeg de helft van de kokende melk beetje bij beetje toe en roer alles met een garde goed door elkaar. Doe de bloem erbij en roer totdat alle klontjes verdwenen zijn. Voeg nu ook de andere helft van de kokende melk toe en roer opnieuw alles goed door elkaar.

Verwarm de schuimende massa op een laag vuur of, beter nog, au bain-marie en breng de crème onder voortdurend omroeren aan de kook. Laat de crème 1 minuut doorkoken (blijf roeren) en haal het pannetje van het vuur.

Schenk nu de niet-verwarmde melk die je apart gehouden hebt bij de crème om het kookproces te stoppen en roer alles goed door elkaar. Lijkt de crème je nog te vloeibaar? Geen paniek want die stijft tijdens het afkoelen vanzelf op.

Verdeel de crème over kommetjes of glazen en dek ze onmiddellijk af met vershoudfolie. Als je er helemaal zeker van wilt zijn, dat zich geen velletje of condensdruppeltjes vormen, leg het vershoudfolie dan direct op de crème, ook al zal er dan wel wat crème bij inschieten omdat die bij het afhalen aan het plastic zal blijven hangen. Serveer de crème met bosvruchten en muntblaadjes. Bewaar de crème in de ijskast tot het moment van serveren.

