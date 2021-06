Beauty trends en lichaamsverzorging. Lichaamsmaskers zijn dé trend!

Lichaamsmaskers zijn de ultieme beautytrend, las ik op internet. Even keek ik ervan op. Een masker voor je lichaam? Wie doet dat nou? Maar toen zag ik opeens mezelf tijdens mijn modellenjaren weer voor me met in plastic verpakte dijen met daaronder ladingen anticellulitecrème. Lichaamsmaskers zijn al zo oud als de weg naar Kralingen, alleen noemden we ze toen nog niet zo!

Dat neemt niet weg dat body masks heel effectief kunnen zijn. In de loop der tijd zijn de samenstellingen en ingrediënten bovendien veel geavanceerder geworden. Wie had er voorheen nou van niacinamide (vitamine B3, een vitamine die de huidbarrière verbetert waardoor de huid beter gehydrateerd blijft), hyaluronzuur (een lichaamseigen stof die de huid hydrateert) of AHA en BHA (zuren die als chemische peeling werken) gehoord? En wie checkte een product op aanwezigheid van antioxidanten?

Ook het aanbod lichaamsmaskers is enorm toegenomen. Voor alles is tegenwoordig wel een masker te vinden: voor een strakke hals, tegen decolletérimpels (heel geschikt voor zijslapers), voor stevige borsten, voor een strakke buik, tegen striae, tegen cellulite, voor een gladde huid, tegen rugacne, tegen droge ellebogen, gebarsten hielen, voor gladde voeten. Noem maar op.

Het voordeel van een (goed) lichaamsmasker is dat het gerichter te werk gaat dan een lichaamscrème. Lichaamscrèmes bevatten in de regel vaak geen hoge concentraties werkzame stoffen. Het doel ervan is vooral om de huid te hydrateren. Daarom bevatten lichaamscrèmes meestal vochtvasthoudende ingrediënten als glycerine, vaseline of oliën. Omdat een masker een bepaald probleem wil aanpakken, is de samenstelling – als het goed is – daarop afgestemd en dus rijker aan werkzame stoffen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je het masker regelmatig gebruikt.

Regelmaat is de basis van een goede huidverzorging. Dag voor dag voor dag heeft je huid bescherming en verzorging nodig.

Een andere manier om probleemgericht te werk te gaan, zijn specifieke lichaamscrèmes. Ook deze crèmes bevatten speciale werkzame stoffen. Met deze crèmes kun goede resultaten bereiken. Denk hierbij aan cellulitecrèmes (mijn favoriet is nog altijd Somatoline (wel de bijsluiter goed lezen!) of crèmes tegen lichaamsacné of slappe huid. Maar ook hier geldt: je moet wél trouw elke dag smeren (of zelfs masseren)! Een tip: maak van je beautyroutine een echte routine, kies vaste tijdstippen of momenten voor het insmeren van je huid en sla die niet over!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE