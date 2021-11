Perennials zijn dé grootste modetrend ever. Leeftijd is uit de mode. Amber Valletta (1974) voor Fendace. Photo courtesy of Fendace

Het is moeilijk te zeggen wanneer de perennial trend in de mode- en beautywereld het licht zag maar zeker is dat we er tenminste zo’n vier jaar voor terug in de tijd moeten. Terug naar de modeshow van Versace voor zomer 2018 toen Donatella de Supermodellen Helena Christensen, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford en Carla Bruni uit de jaren ’80 en ’90 de catwalk opstuurde.

De Super Models van toen op de catwalk van Versace zomer 2018. Van links naar rechts: Helena Christensen, Claudia Schiffer, Donatella Versace, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Carla Bruni

Sinds die legendarische runway exit zien we steeds vaker fashion modellen op de catwalk die hun tienerjaren al sinds decennia achter zich hebben gelaten. In de wereld van de cosmetica en make-up zien we dezelfde ontwikkelingen. Sterke vrouwen met persoonlijkheid en levensrimpels adverteren crèmes en andere beautyartikelen, en dat hoeven lang niet altijd anti-aging producten te zijn.

Perennials zijn dé grootste modetrend ever. Leeftijd is uit de mode. Kirsten McMenamy (1964) voor Fendace. Photo courtesy of Fendace

In de haartrends is er de afgelopen jaren ook een ommezwaai waar te nemen: opeens zien we in hoe mooi natuurlijk grijs wel niet kan zijn. Hier deden de lockdowns (en de sluiting van de kapsalons) een duitje in het zakje maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de perennial trend niet meer te stuiten is, en elke aspect van onze maatschappij ermee doordrenkt.

Een recent voorbeeld van de perennial trend is de nieuwe ‘Sex and The City’ serie met een aanmerkelijk oudere en rimpeligere maar daarom niet minder interessante Sarah Jessica Parker in de hoofdrol.

Als je nu denkt dat perennial iets te maken heeft met leeftijd, dan zit je op de goede weg, maar misschien weet je er het fijne nog niet van, want nu komt het: iedereen, ongeacht zijn of haar leeftijd, kan een perennial zijn. Het begrip perennial schaft leeftijd juist af!

Perennials zijn dé grootste modetrend ever. Leeftijd is uit de mode. Luciana Borges. Photo courtesy of Fendace

De benaming ‘perennial’ zou afkomstig zijn van de Amerikaanse onderneemster Gina Pell. Het is een woordspel van ‘millenial‘ en het woord ‘perennial‘ dat eeuwigdurend betekent. Hiermee komen we aan de kern: perennials zijn altijd-bloeiend! Het heeft niets met leeftijd, rimpels of grijs haar te maken. Iedereen van elke leeftijd kan een perennial zijn.

Maar let op! Want niet iedereen is ook daadwerkelijk een perennial, aldus Gina Pell. Perennial is een mindset. Het heeft te maken met uitstraling, smaak, passie en persoonlijke ontwikkeling. Het is een benaming voor nieuwsgierige mensen die niet in een hokje geplaatst willen worden, en zeker niet in die van leeftijd. Overigens is het geen etiket dat je door andere opgeplakt krijgt maar het is iets waar je zelf voor kiest om het te zijn.

Wat de oudere fashion modellen op de catwalks van hun jongere collega’s onderscheidt, is dan ook niet het aantal rimpels, chirurgische ingrepen of grijze haren, maar wel hun persoonlijkheid, hun krachtige uitstraling, de manier waarop ze de kleding niet alleen showen maar ook interpreteren.

Dat betekent overigens niet dat hun jongere collega’s op hun beurt geen perennials kunnen zijn. Van hen wordt echter vanuit professioneel oogpunt vaak een minder persoonlijke, meer afstandelijke manier van het showen van de collectie verwacht.

Maar nogmaals: leeftijd doet er niet toe.

Dat bewijst ook het feit dat we op de catwalks steeds vaker een street cast zien: mensen van alle leeftijden die niet beantwoorden aan het klassieke schoonheidsideaal maar één ding gemeen hebben, namelijk: hun uitstraling, ofwel hun ‘altijd bloeiende’ karakter.

En ga nu je dit allemaal weet maar eens na of jij jezelf tot de perennials rekent!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE