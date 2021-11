Het nieuwe jaar komt in zicht, en daarmee de nieuwe kapseltrends voor 2022. We hebben een voorproefje van de haartrends voor 2022 voor je.

Haartrends 2022. Dit zijn de allernieuwste kapsels voor 2022. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Nu de eindstreep van 2021 in zicht komt, mogen we voorzichtig naar de catwalks voor lente zomer 2022 gaan kijken. Voor de nieuwe voorjaarsmode is het nog te vroeg, maar dat geldt niet voor de kapsels en hair looks die we op de runway voor het nieuwe jaar voorbij zagen komen.

Haartrends 2022. Dit zijn de allernieuwste kapsels voor 2022. Photo courtesy of Etro

Allereerst valt de grote verscheidenheid aan haarsnitten op. Hadden de fashion modellen vroeger steevast lang haar omdat je daar ‘letterlijk alles mee kunt’, tegenwoordig is dat achterhaald. Op de catwalks voor lente zomer 2022 zagen we net zo goed korte kapsels en bobkapsels als halflang en lang haar.

Haartrends 2022. Dit zijn de allernieuwste kapsels voor 2022. Photo courtesy of n21

Ook de haarsnitten hebben de afgelopen jaren veel veranderingen ondergaan. Met de terugkeer van de jaren ’90 zijn we laagjeskapsels weer gaan omarmen. Dit zien we terug in de korte kapsels maar vooral ook in de halflange kapsels die tegenwoordig wel ‘clavicut‘ worden genoemd.

Haartrends 2022. Dit zijn de allernieuwste kapsels voor 2022. Photo courtesy of Fendi

Een andere haarsnit die in 2022 nog steeds ontzettend populair is, is het halflange shag kapsel met een uitgesproken jaren ’70 twist. En daarnaast heb je natuurlijk altijd nog lang haar dat nog steeds klassiek op één lengte wordt geknipt.

Haartrends 2022. Dit zijn de allernieuwste kapsels voor 2022. Photo courtesy of Fendace

Qua haarstyling gaan we voor mooi maar zeker niet al te ingewikkeld. Geen vergezochte vlechtkapsels of moeilijke constructies maar dus ‘gewoon’ mooi haar: schitterende krullen of juist grungy waves. Ook wet looks zijn nog steeds een favoriet en ook hier zien we varianten van superstrak tot meer messy met wat sierlijke natte krulletjes op het voorhoofd.

Haartrends 2022. Dit zijn de allernieuwste kapsels voor 2022. Photo courtesy of Max Mara

De middenscheiding is de grote favoriet en wie zich wil onderscheiden van de massa kiest voor een statement pony of een haarkleur met power.

We deden een greep uit de catwalkfoto’s voor zomer 2022 om je alvast een idee te geven van wat eraan zit te komen. Niemand verbiedt je om alvast op deze nieuwe trends vooruit te lopen.

