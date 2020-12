Kaarslicht, mooie muziek, zoete geuren, mistletoe, een knetterende openhaard en een verwachtingsvolle atmosfeer. De feestdagen zijn een perfect alibi voor een romantisch tête-à-tête. In de donkere decembermaand is alles speciaal. Een dineetje met vrienden, een toast op het Nieuwe Jaar. Alles is overladen met een gouden gloed en een intimiteit die uitnodigt tot romantische gevoelens.

Tijdens de feestdagen is het gemakkelijker ‘Ja’ te zeggen, je te laten gaan. Want de atmosfeer is eerder romantisch dan erotisch, en tedere en intieme gebaren en gedachten lijken vanzelf te komen. Bovendien bieden de gebruiken van de feestdagen je alle gelegenheid om hem op subtiele wijze het hof te maken: het geven van cadeaus (wat kun je met een cadeau al niet zeggen!), het traditionele gebruik van de beste wensen (kussen mag dan niet, maar hem diep in de ogen kijken is nog altijd geoorloofd!), het toosten op het nieuwe jaar (laat hem tijdens het toosten merken dat hij speciaal voor je is: klink als eerste of als laatste met hem en schenk hem onderwijl je verleidelijkste glimlach).

Natuurlijk moet je voor dit subtiele spel wel op je allerverleidelijkst zijn. Je mooi maken hoort bij het spel. Trek er ruim de tijd voor uit. De romantische sfeer van de feestdagen heeft namelijk ook een therapeutische functie. Eindelijk heb je de gelegenheid te relaxen, tijd aan jezelf te besteden, tijd om je weer eens helemaal op en top vrouw te voelen.

#1 Een glad en perzikzacht huidje

Het mag dan niet romantisch zijn, maar ontharen is toch wel de eerste waar je aan moet denken als je je klaarmaakt voor een romantische avond. De meest effectieve manier om je te ontharen, is: harsen. Doe het wel tenminste een paar dagen voor de eerste feestelijke (romantische) gelegenheid zodat de huid kan kalmeren. Ben je er door alle drukte niet aan toe gekomen, dan kun je altijd nog een ontharende crème gebruiken (je moet er dan wel zeker van zijn dat je niet allergisch voor de crème bent). Scheermesjes zijn een uiterst noodmiddel. Gebruik ze evenwel nooit (maar dan ook nooit!) voor je gezicht.

#2 Baden (of douchen) bij kaarslicht

De echte voorbereidingen voor een speciale avond beginnen met een warm bad (of een warme douche). Gebruik een badolie of badschuim die aansluit bij het parfum dat je voor deze avond hebt gekozen. Zorg voor een relaxte atmosfeer: een opgeruimde badkamer, schone zachte handdoeken, kaarsen, mooie muziek… Het badwater mag niet te warm zijn omdat een warm bad slaapverwekkend is, terwijl je de avond juist energiek tegemoet wilt gaan. Om dezelfde reden is het ook verstandig om niet al te lang te baden.

Baden in melk

Een eeuwenoud schoonheidstrucje dat nog van Cleopatra afkomstig zou zijn, is baden in de melk. Melk heeft voedende eigenschappen. Voeg een liter volle melk in poedervorm aan het badwater toe. Douche je, maak er dan je eigen douchecrème van water met melkpoeder in een plasticfles. Voor een romantische geur kan je een paar druppels rozenolie toevoegen.

#3 Zijdezacht haar

Was je haar met een verzorgende shampoo. Verwen het daarna met een verzorgende balsem (dat mag je nooit overslaan!) En spoel je haar na met koud (of in ieder geval lauw water). Wil je het helemaal goed doen dan spoel je het als laatste uit met puur bronwater zodat alle kalkrestjes verwijderd worden en je haar zijdezacht is.

Rijstmasker

Heb je meer tijd ter beschikking, maak dan voordat je een warm bad neemt, het volgende rijstmasker voor glanzend haar klaar. Doe twee handen rijst in een juten zakje en doe het zakje in een pan met ½ liter koud water. Breng het water aan de kook en laat het 15 minuten doorkoken. Laat het water afkoelen. Was je haar met shampoo, spoel de shampoo uit en breng dan het rijstwater op het haar aan. Laat het tenminste vijf minuten intrekken. Spoel het water uit. Zie daar glanzend haar!

#4 Weelderige luxe

Verwen je huid met een geparfumeerde bodylotion die bij je parfum aansluit en geef je armen en decolleté een feestelijke glans met een shimmering crème. Parfum breng je aan in je hals, aan de binnenkant van je polsen en een vleugje tussen je borsten. Maar overdrijf niet! Het moet subtiel blijven.

#5 Plan je haarstijl

Ga je voor krullen of slag dan heb je meer tijd nodig dan voor een steile coupe. Plan de tijd die je voor de styling nodig hebt zorgvuldig. Kies je voor krullen, zet de rollers dan tijdig in en laat ze minimaal een uur rusten. Kies je voor steil haar, dan heb je aan 20 tot 30 minuten genoeg.

#6 Geraffineerde make-up

Neem de tijd voor je make-up. Wacht je een avondje in een schaars verlichte omgeving (kaarslicht, discotheek), maak je dan niet te zwaar op. Kilo’s make-up zijn nu eenmaal alles behalve aantrekkelijk en sensueel. Besteed daarentegen veel aandacht aan het creëren van een mooie basis, voor een natuurlijke maar perfecte huid. Smoky eyes doen het altijd goed. Geen ster in het opmaken? Trek een lijntje met een kohlpotlood langs je bovenste wimpers, vaag het lijntje met een kwastje uit over je oogleden en completeer de smoky eyes door er een glansproduct over aan te brengen (dat kan ook een vleugje vaseline zijn). Kies je voor smokey eyes, houd de lippen dan natuurlijk.

Een andere succesformule is een mooie huid, gecombineerd met een glanzende gouden oogschaduw en sensuele bloedrode lippen. Stop een matterende poeder en je lippenstift in je tasje maar denk verder niet meer aan je make-up. Het is echt niet nodig om ieder half uur je make-up te retoucheren, zeker niet als je in een schemerachtige omgeving verkeert. Niemand zal het merken dat je je make-up hebt bijgewerkt, maar hij zal zich wel ergeren aan je veelvuldige (en langdurige) bezoekjes aan het toilet. Vertrouw dus op je schoonheid, denk niet meer aan je make-up en geniet de romantiek van deze feestelijke avond.

TRENDYSTYLE