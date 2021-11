Modetrends 2022. Must-have: de double breasted blazer. Zo wordt deze klassieker ‘hot’

De modetrends voor winter 2022 staan bol van de klassiekers. Eén daarvan is de doublebreasted blazer die we op allerlei manieren dragen. Check onze stijltips.

Modetrends 2022. Must-have: de double breasted blazer. Photo courtesy of Celine

De modetrends voor winter 2022 grijpen terug naar klassiekers: blazers, trench coats, pumps, kuitlange rokken (om maar een paar voorbeelden te geven). Zoals altijd, geven we deze evergreens een eigentijdse twist mee.

Zo gaan we de double breasted blazer op verschillende, moderne manieren dragen. We lichten een paar looks uit. Ontdek hoe je je blazer met twee rijen knopen en overslag volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2022 draagt en maak jouw keuze.

Het klassieke driedelige broekpak

Modetrends 2022. Must-have: de double breasted blazer. Photo courtesy of Etro

De double breasted blazer is bij uitstek het meest geklede jasje. Het leent zich daarom perfect voor een klassieke look zoals het driedelige broekpak. Maar ook hier kun je alle kanten op. Iedereen voelt op z’n klompen aan dat een donkerblauw driedelig broekpak met witte blouse een heel andere uitstraling heeft dan een driedelig broekpak met een lichte krijtstreep dat op de blote huid wordt gedragen.

Het ruitenjasje met informele twist

Modetrends 2022. Must-have: de double breasted blazer. Photo courtesy of Max Mara

Ruitenjasjes zijn een huge trend voor winter 2022. Ze worden cool als je ze een informele twist meegeeft zoals we dat bij Max Mara zagen. Daar maakte het deel uit van setje met zevenachtste ruitjesbroek (maar dit had net zo goed een spijkerbroek kunnen zijn) en werd het gedragen met een sweater met opschrift, stoere veterschoenen en een zijden sjaaltje à la Grace Kelly.

Modetrends 2022. Must-have: de double breasted blazer. Foto Charlotte Mesman

Double breasted blazer met over knee laarzen

Modetrends 2022. Must-have: de double breasted blazer. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Pas echt ‘hot’ wordt de double breasted blazer als je dit jasje als jurkje draagt met daaronder over knee laarzen. Dit is een supertrend voor winter 2022. Hoe hoger de schacht van de laarzen en hoe langer de blazer, hoe gemakkelijker deze look in het dragen is. Heftig, vrouwelijk en helemaal up-to-date.

Modetrends winter 2021. Influencer Leonie Hanne bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

Deze combinatie komen we ook weer in verschillende versies tegen. Van semi-klassiek tot funky dankzij neon kleuraccenten. Vergelijk de catwalk look en streetstyle look hierboven maar eens met elkaar.

Haal je double breasted blazer (of die van manlief) dus maar weer tevoorschijn en vier je styling talent erop bot!

TRENDYSTYLE