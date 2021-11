Beauty trends & Feesten 2021. 7x Kadotips voor op jouw verlanglijstje

Beauty trends winter 2021 2022. 7x Kadotips voor op jouw verlanglijstje

Waar maak je je vriendinnen, zusje en moeder (of jezelf!) blijer mee dan met een beautyproduct? Het zijn de beste cadeaus: luxueus maar tegelijkertijd praktisch én je wordt er mooier van! We hebben een paar gerichte kadotips voor je. Deze tips zijn geïnspireerd door de allernieuwste beauty- en make-up trends voor winter 2021 2022. Je kunt er ideeën van opdoen voor de mensen die je het allerliefst zijn maar je kunt ze natuurlijk ook op je eigen verlanglijstje voor de Feesten zetten :-)

1. Een AHA (glycolzuur) of BHA (salicylzuur) crème/serum. Dit zijn crèmes op basis van zuren die je huid een chemische peeling geven. AHA helpt in de strijd tegen zonschade en tegen huidveroudering (anti-aging); BHA werkt tegen verstopte poriën en zwarte comedonen en kan de vorming van pukkeltjes afremmen (geschikt voor tieners en twintigers). Deze crèmes gebruik je bij voorkeur in de winter omdat je er niet mee in de zon mag. Prijs: rond de 40 Euro.

2. Een crème op basis van retinol (vitamine A), vitamine C en vitamine E (de overbekende ACE-combinatie). Hier worden je moeder en je wat minder jonge vriendinnen vast blij van want deze combi is super anti-aging. Prijsrange: van 12 tot 40 Euro (tenzij je voor de dure merken gaat).

3. Een set zachte oogpotloden in verschillende kleuren. Misschien heb je het al opgemerkt: de zwarte liquid eyeliner is een beetje uit beeld verdwenen. Maar daar staat tegenover dat het klassieke kohlpotloodje weer terugkomt. In alle mogelijke kleuren. Probeer eens een groen of blauw lijntje langs je bovenste wimpers. Het staat zo vrolijk! Bovendien mogen je ogen in deze mondkapjestijd wel een extra accentje hebben. Alle prijsklassen.

Make-up trends winter 2021. Trend alert: blauw oogpotlood!

4. Een brow soap setje (wenkbrauw zeep met borsteltje). Deze zeep is speciaal voor het opborstelen van wenkbrauwen ontwikkeld. Supertrendy! Prijs: circa 12 Euro.

Wenkbrauwtrends winter 2021 2022. Omhoog gekamde wenkbrauwen. Insta-brow of catwalk versie? Modeshow: Calcaterra. Foto: Charlotte Mesman

5. Een lash primer: een primer die je onder je mascara aanbrengt waardoor je wimpers voller lijken. Prijs: circa 15 Euro (als je niet voor de topmerken gaat).

6. Een transparante lip gloss. Gloss monden zijn weer terug in de mode maar niet iedereen heeft nog een gloss in huis. Dit is een cadeau waar iedereen blij mee maakt. Prijs: al vanaf 1,99 Euro.

7. Een crème blush. Een ander make-upje dat een grote comeback maakt is blush, en dan het liefst in crèmeachtige texturen. Is het niet enig om iemand een bonne mine, een gezonde blos, cadeau te doen? Prijs: alle prijsklassen.

Veel succes ermee!

