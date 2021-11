Volgens de haarstyling trends is de middenscheiding de grote favoriet maar toen we deze kapsels met zijscheiding zagen, waren wij op slag verliefd.

Haartrends 2022. Dit kapsel met zijscheiding maakt je in één klap trendy. Influencer Karina Nigay. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s van de modeweken, pak de catwalkfoto’s voor winter 2022 erbij en je zult zien dat in de meeste kapsels de scheiding ongeveer in het midden (volaens de actuele haartrends voor winter 2021 2022) is getrokken.

Haartrends 2022. Kapsel met zijscheiding. Photo courtesy of Fendi

Vanwege haar symmetrie oogt de middenscheiding klassiek, stijlvol en netjes, maar als we dan opeens zo’n heel lage zijscheiding zoals bij Fendi voorbij zien komen, dan zijn we weer helemaal verkocht!

De modellen op de runway van Fendi (winter 2021 2022) hadden een zeer lage zijscheiding waarbij de volle helft van het haar over het voorhoofd naar de andere kant van het gezicht was gebracht en daar met een goudkleurig (Fendi) speldje was vastgezet.

Haartrends 2022. Kapsel met zijscheiding. Photo courtesy of Fendi

Dit kapsel is heel gemakkelijk na te doen. Zorg ervoor dat je haar fris gewassen en glad geföhnd is en trek dan met de punt van je kam je zijscheiding.

Tip: kies de plaats van je zijscheiding zò dat deze ongeveer boven het hoogste punt van je wenkbrauw valt.

Breng nu het haar losjes naar de andere kant en zet het vast met een speldje. Je kunt ook aan de andere kant van je hoofd een speldje plaatsen zodat je haar aan beide kanten plat (maar niet te strak) tegen je hoofd ligt.

Haartrends 2022. Kapsel met zijscheiding. Photo courtesy of Fendi

Tip: plaats de speldjes boven je oren en laat de rest van je haar los op je schouders of rug vallen.

Dit kapsel is fool proof, iedereen kan het maken (het lukte influencer Karina Nigay ook!). Heb je een (lange) pony dan kun je hetzelfde effect enigszins simuleren door de pony opzij te stylen.

Kapsels winter 2021. Op deze foto: Karina Nigay. Ph. Charlotte Mesman

Waar de middenscheiding een klassieke uitstraling heeft, is de zijscheiding modern (trendy) maar tegelijkertijd ook heel geraffineerd. Het voordeel van een lage zijscheiding is dat deze vanwege zijn asymmetrie onregelmatigheden in je gezicht corrigeert. Dit kapsel camoufleert bovendien voorhoofdsrimpels en verlegt de focus naar je mond die je mooi kunt opmaken met een zachtbruine lippenstift of een transparante gloss, twee make-up trends die we deze winter volop zien.

Maar haal eerst je haarspeldjes tevoorschijn en experimenteer met deze hair look!

