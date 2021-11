Deze vintage pilotenmuts is hét must-have accessoire van deze winter. Foto: Charlotte Mesman

Koud? Bescherm jezelf, je haar én je oren tegen de winterkou met hét hoofddeksel voor winter 2021 2022. Dat is nu eens niet het visserhoedje dat de afgelopen seizoen met stip op nummer één stond, maar de retro pilotenmuts, die ook wel ‘trappermuts’ wordt genoemd.

Het was Max Mara die de pilotenmuts op de catwalk van winter 2021 2022 opnieuw lanceerde. Het grappige is dat het Italiaanse modehuis de mutsen in typisch Britse en mannelijke stoffen heeft uitgevoerd: in tweed en Engelse ruitjes.

Deze vintage pilotenmuts is hét must-have accessoire van deze winter. Photo courtesy of Max Mara

Op de catwalk droegen de modellen de pilotenmutsen met de flappen bovenop het hoofd waardoor de pilotenmuts er een beetje uitzag als de pet die mijn opa vroeger droeg :-)

Deze vintage pilotenmuts is hét must-have accessoire van deze winter. Karina Nigay. Foto ;ADVERSUS

De influencers en modellen tijdens de Fashion Weeks die voor deze pet kozen, zagen de grap van die twee flappen aan weerszijden van het hoofd wel in en droegen ze omlaag. Bij extreme kou kun je ze natuurlijk ook onder je kin vastmaken.

Overigens was de pilotenmuts niet de enige nieuwkomer in de wereld der winterhoofddeksel. Een andere, net zo opvallende trend is die van het baby dopmutsje die door Miu Miu werd gelanceerd. Ook dat mutsje sluit zich onder de kin.

Modetrends winter 2021. Tricot mutsje van Miu Miu. Photo: courtesy of Miu Miu

Lijkt het je allemaal niets dan kun je altijd nog met deze alternatieven aan de slag

zijden sjaaltjes à la Grace Kelly

à la Grace Kelly baretjes in alle mogelijke kleuren

in alle mogelijke kleuren met teddy gevoerde visserhoedjes

fedora hoeden

hoeden en natuurlijk: beanies.

Bekijk onze foto’s maar eens en maak je keuze!

