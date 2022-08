Dit worden de nieuwe modekleuren voor herfst winter 2022 2023

Top modekleuren winter 2022 2023. Photos courtesy of Prada, Ermanno Scervino, Valentino, Michael Kors, Fendi

Zoals altijd aan het begin van een nieuw seizoen pakken we het Pantone kleurreport erbij om mee te weten te komen over de allernieuwste modekleuren. De Amerikaanse kleurspecialist bracht voor de mode voor herfst winter 2022 2023 weer tien topkleuren in kaart. Hiervoor kijkt de Amerikaanse experts naar de catwalks in New York, maar deze kleuren vinden we ook terug in de andere modesteden als Milaan en Parijs.

Top modekleuren winter 2022 2023. Dieproze (Rose Violet). Photo courtesy of Valentino

Wij lopen er weer even samen met je doorheen. Maar eerst even iets meer over de mood van het kleurpalet voor het komende seizoen. De nieuwe winterkleuren laten een contrast zien tussen onze behoefte aan rust en comfort maar ook onze zin in het leven. En dus zitten er in het nieuwe palet kleuren waar we rustig van worden maar ook kleuren die ons een energie boost geven.

Top modekleuren winter 2022 2023. Oranje (Orange Tiger). Photo courtesy of Michael Kors

De kleuren mogen dan sterk van elkaar verschillen, maar deze winter stappen we moeiteloos van de ene op de andere kleur over, aldus de expert. Juist op die manier kunnen we heel spontaan onze mood van het moment volgen en laten zien wie we zijn.

Top modekleuren winter 2022 2023. Karamel (Caramel Café). Photo courtesy of Fendi

En dan nu de kleuren:

Oranjerood (Lava Falls), een passievolle rode kleur die iets naar tomaat neigt.

(Lava Falls), een passievolle rode kleur die iets naar tomaat neigt. Butterscotch geel (Samoan Sun), een vrolijke gele kleur die Samoan Sun wordt genoemd maar verdacht veel aan het overbekende gele Butterscotch snoepje doet denken.

(Samoan Sun), een vrolijke gele kleur die Samoan Sun wordt genoemd maar verdacht veel aan het overbekende gele Butterscotch snoepje doet denken. Oranje (Orange Tiger), een feloranje kleur.

(Orange Tiger), een feloranje kleur. Dieproze (Rose Violet), een net wat gedemptere fuchsia kleur. Deze kleur hebben we ook volop in Milaan en Parijs gezien. Zo ongeveer de hele collectie én showomgeving van Valentino was roze.

(Rose Violet), een net wat gedemptere fuchsia kleur. Deze kleur hebben we ook volop in Milaan en Parijs gezien. Zo ongeveer de hele collectie én showomgeving van Valentino was roze. Bladgroen (Amazon), een weelderige frisse groenkleur.

(Amazon), een weelderige frisse groenkleur. Lichtroze (Nosegay), een bloemig roze kleur.

(Nosegay), een bloemig roze kleur. Licht azuurblauw (Watersprout), een frisse waterblauwe kleur.

(Watersprout), een frisse waterblauwe kleur. Karamel (Caramel Café), een delicate karamelkleur die we volgens ons heel veel gaan zien.

(Caramel Café), een delicate karamelkleur die we volgens ons heel veel gaan zien. Avondblauw (Midnight), een hypnotisch diepblauwe avondhemelkleur.

(Midnight), een hypnotisch diepblauwe avondhemelkleur. Olijfgroen (Martini Olive), olijfgroen met een glamour twist.

Top modekleuren winter 2022 2023. Groen (Amazon). Photo courtesy of Ermanno Scervino

Naast deze rustgevende en energieke kleuren heeft Pantone ook nog vijf klassieke, gedekte kleuren voor winter 2022 2023 in kaart gebracht: een witte kleur met een vleugje geel, een lichte blondgele kleur, een blauwzwarte tint, een lodengroene en kalmerende kleur en tot slot steengrijs.

Top modekleuren winter 2022 2023. Roze (Nosegay). Photo courtesy of Prada

Net zoals de afgelopen seizoenen gaan we weer veel monochrome looks dragen (ton sur ton) maar de nieuwe kleuren nodigen ook uit tot inspirerende nieuwe combinaties.