Dit zijn de nieuwe kapseltrends voor 2022 volgens Toni&Guy

Benieuwd naar de haartrends voor 2022? Toni&Guy presenteert ze ons op een zilveren dienblaadje. De haarstylisten stelden een uitgebreide haarcollectie voor 2022 samen waarin alle nieuwe kapseltrends voor het komende jaar de revue passeren.

Sommige haartrends kwamen op Trendystyle al aan bod, zoals de BB waves en Velvet Hair, ultralange hoogglans kapsels met (wat wij noemden) kapperskrullen zoals die van Emily in de Netflix serie Emily in Paris (tweede serie). Een andere haartrend die wij al signaleerden, is de comeback van de buzz cut.

Maar de haarcollectie van Toni&Guy heeft nog veel meer te bieden. Het is een mix van invloeden uit de hele wereld – China, Japan, Australië, Italië, Pakistan -, een weerslag van trends en ideeën van duizenden hair stylisten en hun klanten uit alle hoeken van de wereld. Het idee achter de collectie is vrijheid, vrij van vooroordelen en restricties, en vooral ook vrij om met spannende en spontane hair looks voor de dag te komen. Neem de creaties en haartrends maar eens door:

#1 De Bee ofwel de Buzz Cut

Gemillimeterd haar is terug. Dit extreem korte kapsel straalt vrouwelijkheid en zelfverzekerdheid uit. Het voordeel van dit minimale kapsel is dat het nauwelijks onderhoud vergt. Het is de perfecte haarcoupe voor iedereen die verlangt naar een radicale verandering van look (misschien wel van leven). Maar vanzelfsprekend is dit kapsel niet voor ons allemaal weggelegd. Het is vooral geschikt voor gezichten met verfijnde en goed geproportioneerde gelaatstrekken (toe maar!).

#2 Lumilight ofwel baby lights

Baby lights blijven deel uitmaken van de haarkleurtrends. Toni&Guy komt dit jaar met een nieuwe methode die je blonde lokken extra licht geven: een combinatie van honingblonde babylights en natuurlijke kleuren. Deze kleurtechniek geeft je haarkleur diepte waardoor je haar volumineuzer lijkt. Deze babylights zijn perfect voor middelfijne haren.

#3 Liquid Hair

Liquid Hair bestaat uit lang, steil, gezond en hoogglanzend ‘glossy’ haar. Het is een van de grootste haartrends voor 2022. De hoogglans wordt verkregen door middel van professionele salonbehandelingen. Toni&Guy komt bovendien met een nieuwe manier om lang haar steil te dragen: de dubbele haarsnit, ofwel rond het gezicht een bobkapsel op kinlengte terwijl de rest van het haar superlang en op één lengte geknipt is. Finishing touch voor deze ongewone look is de rechte pony tot op de wenkbrauwen.

#4 Pixie curls

De pixie cut blijft volgens Toni&Guy ook in 2022 een grote favoriet, en wel in krullende versie! Met Pixie Curls wordt de natuurlijke textuur geaccentueerd, krijg je meer volume en meer gedefinieerde krullen met een zogenaamd ‘veer-effect’. Deze look is perfect voor spontane en moedige vrouwen met natuurlijke krullen. Het is een nieuwe manier om je krullen (uit) te dragen.

#5 Double Wear

Double Wear is een niet al te uitgesproken undercut voor ontkroest afrohaar. In deze hair look ligt het accent op het haar bovenop het hoofd dat volumineus en elegant gestyled is terwijl het haar aan de zijkanten glad en geordend tegen het hoofd ligt.

#6 De Lily Cut

De Lily Cut is hét shag kapsel van 2022. Een halflang kapsel dat is geïnspireerd door de natuur, om precies te zijn door de lelie (vandaar Lily Cut) waarvan de bloemblaadjes als het ware over elkaar liggen. Dit kapsel doet denken aan het haar van rocksterren uit de jaren ’70 en het staat dan ook voor sensualiteit en transgressie. Dit kapsel is geschikt voor zo ongeveer alle gezichtsvormen dankzij de (intern) gelaagde structuur (ghost layers).

#7 De Coco Bob ofwel het Coco bob kapsel

De Coco Bob of ook wel Blunt Bob is een hair look die is geïnspireerd door de klassieke, iconische bob uit de jaren ’20: Coco Chanel. Deze bob is heel grafisch geknipt met scherpe en precieze lijnen. De look is perfect voor vrouwen met een sterke persoonlijkheid die stijlvol voor de dag willen komen. De Coco Bob geeft fijn haar volume en staat goed bij gezichten die een scherpe coupe nodig hebben. De rechte pony vestigt de aandacht op je ogen en jukbeenderen.

#8 BB Waves

Zachte, natuurlijke en glanzende krullen, de zogenaamde BB Waves, zijn een andere trend voor 2022. De glans komt van een nieuwe kleurtechniek, een soort balayage, die Toni&Guy Foilayage heeft gedoopt. Deze techniek is geschikt voor waaghalzen die er niet voor terugschrikken om zich met een ultraweelderige en hoogglanzende haardos te vertonen.

#9 Velvet Hair

Velvet Hair is een lange haarcoupe met volume. De lange lokken krijgen beweging dankzij ‘gedraaide’ laagjes. De extralange pony is geaccentueerd dankzij de face framing kleurtechniek (een lichtere kleur rond het gezicht) en omlijst het gezicht en geeft het licht.

#10 Midi Hair

Midi Hair is een halflang kapsel dat is geïnspireerd door de Japanse streetstyle uit de jaren ’90. Dit kapsel is ideaal voor natuurlijk steil haar en kenmerkt zich door de zachte laagjes die de look volume en textuur verlenen. Ook dit kapsel vraagt om een high gloss finishing die kan worden verkregen met een salonbehandeling.

