Emily-in-Paris-haar wordt een hotte kapseltrend voor 2022. Foto Charlotte Mesman (backstage bij Elisabetta Franchi)

In de tweede serie van de Netflix serie Emily in Paris zien we hittepetit Emily (Lily Collins) met haar lange haren keurig in de krul en een middenscheiding. Dat is precies dé haartrend voor het komende seizoen.

Een beetje fashionista wil Emily in Paris gezien hebben

In de mode maar ook in de kapseltrends voor 2022 lopen we dit jaar tegen een spannende kentering aan. Alles wordt vrouwelijker, zwoeler, koket. Zo mogen we weer laten zien dat we aandacht aan ons haar besteden. Zwoele kappershoofden met échte krullen zijn terug.

Emily-in-Paris-haar wordt een hotte kapseltrend voor 2022. Streetstyle Milaan. Foto: Charlotte Mesman

Overigens zijn frivool gekapte hoofden voor sommige modeontwerpers nooit uit de mode geweest. Think de Italiaanse modeontwerpster Elisabetta Franchi. Op haar catwalk showen steevast de mooiste modellen die aan de klassieke schoonheidsidealen beantwoorden.

Emily-in-Paris-haar wordt een hotte kapseltrend voor 2022. Foto Charlotte Mesman (backstage bij Elisabetta Franchi)

Franchi doet er alles aan om net zoals in de jaren ’90, de jaren van supermodellen (en daarmee hebben we eigenlijk alles al gezegd), te accentueren. Ze kiest voor haar mannequins dan ook graag mooie krullen zoals toen.

Jessica Rabbit krullen. Streetstyle Milaan. Foto: Charlotte Mesman

Maar die hypervrouwelijke looks zijn dus nu weer terug in beeld. Dat bevestigt onze Emily in Paris (Lily Collins is inmiddels alweer een station verder met een ultra Parisienne hair look met pony, maar dat terzijde) en dat is ook de fashionista’s tijdens de modeweken aan te zien. Mooie, verzorgde krullen met een übervrouwelijke look duiken steeds vaker in het straatbeeld op.

Dus dat wordt weer stylen met de krultang, dames. Maar let op: voor een anno 2022 hair look ten voeten uit laat je de krullen ter hoogte van ongeveer je wenkbrauwen beginnen en ga je nu eens niet voor volume bovenop je hoofd maar style je je haar rond je middenscheiding plat. Dat maakt het wel zo gemakkelijk!

TRENDYSTYLE