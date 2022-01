Deze fugly schoenen zijn super cool in 2022

Deze lelijke schoenen zijn cool. Foto Charlotte Mesman

Fashionista’s houden van shockeren. Dat is één van hun modegeheimen. Maar wat zij kunnen, kan jij ook. Soms is het leuk om je grenzen te verleggen en eens met iets heel onverwachts (voor jouw doen) voor de dag te komen. De fugly schoenentrends voor 2022 bieden voldoende ideeën om verbaasde blikken richting je onderdanen te oogsten.

Deze lelijke schoenen zijn cool. Foto Charlotte Mesman

Even voor de goede orde: fugly mag dan staan voor ‘f*cking ugly’ maar ondertussen vinden we die afgrijselijke schoenen waar de fashionista’s en modellen tijdens de modeweken zich mee vertonen natuurlijk supercool!

Fugly schoenen zijn typische mode-items om in de uitverkoop op de kop te tikken. We geven je een paar ideeën mee. Kijk maar wat je ermee doet.

#1 Birkenstocks en Uggs

Birkenstocks behoren samen met Uggs (de naam zegt het al) tot de eerste fugly schoenentrends – zeg maar rages! – en ze zijn nog steeds in zwang. Birkenstocks laten zich – anders dan je misschien denkt – ook in de winter goed dragen. Met sokken natuurlijk. Zo überlelijk dat het niet cooler kan.

#2 Clogs

Waren clogs, met als koploper de bekende Danskos, eerst alleen voorbehouden aan verpleegsters, kappers, onderwijskrachten en andere professionele beroepsgroepen waarin een aanslag op de voeten wordt gedaan, vandaag de dag zijn de lieveling van de… fashion modellen! Ze mogen het dan misschien nog niet van de sneakers en platte enkellaarsjes gewonnen, ze vallen tegenwoordig in ieder geval wel in de categorie ‘cool’.

#3 Crocs

Deze lelijke schoenen zijn cool. Foto Charlotte Mesman

Een andere topper als het op foeilelijk schoeisel aankomt, zijn Crocs. Tegenwoordig mag je ze personaliseren met kleurrijke buttons die zich vanwege de gaatjes in dit schoeisel gemakkelijk laten bevestigen.

#4 Teenschoenen en bokkenpootjes

Deze lelijke schoenen zijn cool. Foto Charlotte Mesman

Helemaal griezelen wordt het met teenschoenen en bokkenpootjes. Koplopers op dit gebied zijn de Vibram FiveFingers teenschoenen en Maison Margiela’s Tabi Boots. Wat jij? Haat of liefde?

#5 Sandalen en slippers met nepbont

Een fugly schoenentrend die we deze winter sterk terrein zagen winnen, zijn de harige slippers en sandalen. Een paar sokken erin en gaan met die geit, zouden we bijna zeggen.

#6 Puddles

Deze lelijke schoenen zijn cool. Foto Charlotte Mesman

Net zo lelijk als al het andere schoeisel hierboven is Bottega Veneta’s Puddle die ook wel worden omschreven als gewaxte enkellaarsje. Lomp, onelegant, chunky… je kunt er allerlei bijvoeglijk naamwoorden op loslaten maar ze zijn trendy en rain proof!

#7 Chunky sandalen

Last but not least noemen we de chunky sandalen die we ook in zomer 2022 volop gaan dragen. Te vroeg in het jaar? No way! Want ook deze draag je met sokken :-)

TRENDYSTYLE