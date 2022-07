De American manicure is niet nieuw maar wel hot. Het is één van de hotste nageltrends voor 2022.

Deze nageltrend is zomer 2022 hot: de American manicure

Iedereen kent de French manicure. Minder bekend is het zusje: de American manicure. Deze nageltrend zag vorig jaar op de social media het licht en verovert nu ook het grote publiek.

Hoe ziet deze nieuwe nageltrend voor 2022 eruit?

Voor een goed begrip is het het gemakkelijkst om de French en de American manicure even tegen elkaar af te zetten.

1. Zowel de French als de American manicure zijn superchic. Ze liggen in elkaars verlengde maar de American manicure is net nog even iets subtiel en ingetogener dan de French.

2. Beide manicures maken gebruik van neutrale kleuren: beige, ivoor, nude tinten en voor de French ook wit.

3. In de American manicure is er nauwelijks contrast tussen het lichte randje en de rest van de nagel.

4. Om dit effect te bereiken, gebruik je dezelfde nagellakjes maar wel in een andere volgorde. Voor een French manicure lak je eerst je nagels tweemaal in een neutrale kleur, vervolgens trek je het witte randje en dan seal je alles met een top coat; voor een American manicure lak je je nagels in een neutrale kleur, slechts één laag, vervolgens maak je het randje in een neutrale kleur die net iets lichter is dan de basis (meestal net-niet wit), dan lak je je nagels weer in de neutrale basiskleur en tot slot gaat er een top coat over. Het kleurverschil is dus minimaal.

5. Bij de French manicure zijn de nagels vaak amandelvormig; bij de American manicure zijn de nagels meestal recht of hoekig. Ze kunnen zowel lang als kort zijn.

Je hebt vast alles al in huis voor een superchique American manicure. Proberen!