Vrij zijn zit in je hoofd. Breek met de routine en regels, trek je niets aan van wat anderen van je denken. Leef je eigen leven (nee, dit is niet egoistisch). Het werkt zo bevrijdend!

9x Gedachten die bevrijdend werken. Voel die vrijheid!

Ken je dat gevoel: je wilt de boel de boel laten, de deur achter je dichttrekken en NÓÓIT meer terugkomen? Je voelt je met handen en voeten gebonden en denkt niet weg te kunnen of geen nieuwe dingen te kunnen beginnen omdat je verplichtingen hebt, omdat je voor anderen moet zorgen, omdat de hond je nodig heeft. Er is altijd wel een ‘Ja, maar…’. En toch, geloof ons, zelfs het klassieke ‘even sigaretten gaan kopen’ is de oplossing niet. Want het zit allemaal in jezelf. Dus als jij er (samen met je oude vertrouwde denkpatroon) vandoor gaat, dan heb je altijd nog met de ‘hoofdschuldige’ te maken… JIJZELF.

Probeer dit machteloos makende ‘Ik-wil-ervan-door’-gevoel nu eens van een andere kant te benaderen. Lees deze 9 gedachten maar eens door:

1. We hebben de neiging om vrijheid buiten onszelf te zoeken, in liefde of geluk van of met anderen, maar de vrijheid ligt in jezelf (net zoals liefde en geluk). Besef dat!

2. We hebben de neiging om het leven van anderen te controleren, maar het enige leven dat je kunt controleren, is je eigen leven. Als je dit beseft, ben je bevrijd van je excessief en onnodig zorgen maken om (of bemoeien met) de mensen om je heen.

3. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Alles wat er in jouw leven gebeurt, ligt in jouw handen. Als je dit beseft, besef je ook dat het in jouw macht ligt om er iets mooi van te maken en dat het niet van anderen hoeft te komen. Werkt deze gedachte niet bevrijdend?

4. Het verleden is een verzameling van herinneringen, verbleekt, geordend, soms zelfs vervalst. De toekomst is volle doos met illusies. Het enige dat niet vervalst, dat echt is, is het hier en nu. Leef in het heden. Geniet van het nu. Laat de rest los.

5. Alles herhaalt zich. Ook onze gedachten. Het schijnt dat we het merendeel van onze gedachten al (vele malen) gedacht hebben. Dus waarom zou je je gedachten dan niet eens stilzetten en ruimte laten aan… stilte? Even niet denken, even niet malen werkt bevrijdend.

6. Er is één omgeving waar je geheel en al jezelf kunt zijn: de natuur. In de natuur zal niemand over je oordelen, je iets verwijten of iets van je vragen. In de natuur kan je altijd terecht.

7. Over de natuur heb je geen controle. Je kunt niet voorkomen dat het gaat regenen, dat een blad van een boom valt, dat een omgevallen boom je weg verspert. In de natuur kun je het allemaal even loslaten en overgeven. En dat werkt bevrijdend.

8. In het leven ben je nooit alleen. Je hebt altijd je grootste vriend bij je, iemand waar je als op een rots op kunt bouwen… JIJZELF. Deze gedachte maakt je onafhankelijk van alles en iedereen.

9. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven en daar maak je natuurlijk het beste van. Het leven is een pad en tijdens het begaan van dat pad streef je naar een betere ik. Anderen kunnen je daarbij helpen maar… het is niet belangrijk wat anderen van je vinden, van je denken, hoe ze over je oordelen. Het is goed zoals jij bent. Wees daarom mild en lief voor jezelf. Heb jezelf lief!

xxx Je krijgt een liefdevolle knuffel van ons!