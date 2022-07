Iedereen kan een rode haarkleur hebben

Rood is dé haarkleur voor zomer 2022. Iedereen kan deze haarkleur hebben. Het is een kwestie van de juiste ondertoon vinden.

Rode haarkleuren voor zomer 2022. HOB Creative Team. Photo courtesy of HOB Academy @hob_academy

Koperrood haar lijkt veel mensen uit hun comfort zone te halen. Dit komt omdat we rood haar vaak associëren met een lichte huid met een rozige ondertoon. Maar koperrood haar is veelzijdiger dan je denkt. Eigenlijk kan iedereen die kleur hebben. Het is een kwestie van de tint mengen en personaliseren, waarbij je hem afstemt op je eigen huidskleur. Je kunt er alle kanten mee op. Van ‘kijk mij nou’-kleuren tot subtiele en bescheiden effecten. Zomer 2022 is het perfecte manier om eens voor pittig rood te gaan.

Het HOB Creative Team van de Britse HOB Salons Group heeft drie favoriete koperachtige haarkleuren voor zomer 2022 gekozen.

Wortel

Wortel is een heloranje haarkleur: warm en levendig. Deze tint doet het het beste bij een wat lichtere huid met een warme ondertoon. Heb je een donkerdere of olijfkleurige huid, vraag dan je colourist om een klein beetje rood of mahonie aan de kleur toe te voegen. Hierdoor wordt de kleur wat kouder en staat-ie mooi bij je teint.

Hot Paprika

Hot Paprika is een levendige en pittige haarkleur met extra diepte. Deze schitterende kleur werkt bij elke huidskleur omdat het een mix is van oranje, geel en mahonie, ofwel: warm met koud. Het is een haarkleur die bijna iedereen kan hebben. Heb je een olijfkleurige tint, laat er dan een vleugje paars aan toevoegen. Dat maakt de kleur rijker en als die door het wassen oplicht, ziet de kleur er vergeleken bij je huidskleur, niet verwassen uit.

Ambergoud

Ambergoud is een luxueuze, glanzende en lichtreflecterende haarkleur die perfect is om warmere of donkerdere blondkleuren iets extra’s mee te geven. Het is een supersimpele maar effectieve manier om iets nieuws te proberen dat maar weinig commitment vereist en geen enorme kleurverandering met zich brengt.

Heb je highlights dan kun je ook kiezen voor een Amber Gold toner over je gehele haarlengte. Deze kleur wast in de loop van de tijd uit. Toners zijn het meest geschikt voor lichter haar. Heb je donker haar, dan zal je eerst naar een lichtere basis moeten en dan pas kan de toner eroverheen. Dit vraagt om wat meer onderhoud maar het is wel te doen.