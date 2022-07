Mocht je je ooit hebben afgevraagd of en hoezeer het leeftijdsverschil een rol speelt bij een liefdesrelatie, dan is daar nu meer duidelijkheid over. Onderzoekers van de…

Dit is het ideale leeftijdsverschil voor een liefdesrelatie

Iedereen voelt op z’n (haar) klompen aan dat een liefdesrelatie met een veel oudere of een veel jongere partner meer risico’s met zich brengt. Het kan goed gaan, natuurlijk, maar er zijn een paar extra hobbels die genomen moeten worden als je als vrouw voor een ‘toy boy’ (met alle respect) of als man voor een ‘jong blaadje’ (met alle respect) kiest.

Mocht je je ooit hebben afgevraagd of en hoezeer het leeftijdsverschil een rol speelt bij een liefdesrelatie, dan is daar nu meer duidelijkheid over. Onderzoekers van de Emory University in Atlanta kwamen – na het bestuderen van meer dan 3000 personen – tot de volgende conclusie: hoe groter het leeftijdsverschil, hoe groter de kans op een scheiding. Zo zou de kans op een scheiding voor koppels met een leeftijdsverschil van 5 jaar kunnen oplopen tot 18%; voor koppels met een leeftijdsverschil van 10 jaar zelfs tot 39%. Daarboven zou het risico tot een schrikbarend hoog percentage oplopen.

De conclusie van de onderzoekers van de Emory University in Atlanta is dat een relatie het meest kans van slagen heeft als de beide partners ongeveer dezelfde leeftijd hebben of ten hoogste 1 jaar leeftijdsverschil. De kans op een scheiding zou dan rond de 3% liggen. Opvallend is dat een eerdere studie uit Londen 4 jaar als het ideale leeftijdsverschil voor een liefdesrelatie zag.

Wie weet waarom een leeftijdsverschil van 1 jaar nu als ideaal wordt gezien? Is het omdat de partners dan dezelfde ervaringen hebben, dezelfde tijden hebben meegemaakt, op dezelfde leeftijd naar dezelfde muziek hebben geluisterd, om maar een voorbeeld te geven, en dus meer op één lijn zitten? We weten het niet.

De onderzoeken berusten op statistieken waarbij aan een heleboel factoren voorbij wordt gegaan, niet in het minst dat de liefde nog steeds niet een rationele kwestie is een kwestie van je hart volgen.