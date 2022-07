Zo draag je die nieuwe spijkerbroeken met lage taille

Spijkerbroeken met lage taille zijn (eindelijk) terug. Dat hebben we aan de invloeden uit de jaren 2000 in de mode te danken.

Spijkerbroeken trends zomer 2022. Photo courtesy of Missoni

De allernieuwste jeans trend voor zomer 2022 is: spijkerbroeken met lage taille. Het meest geliefde model is baggy. It girls als de zusjes Hadid en Emily Ratajkowski zweren erbij.

Als je dan toch voor een lage taille kiest, doe het dan goed en combineer zo’n jeans met een crop top voor een maximum aan blote buik. Want ja, de mode is na jaren eindelijk weer uitdagend en spannend.

Spijkerbroeken trends zomer 2022. Photo courtesy of Blumarine

Breng balans in je look door die lage taille spijkerbroek van je in een lekker stoer model te kiezen. Je kunt er zelfs platte veterschoenen bij halen zodat je een optimaal evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk krijgt.

In plaats van een crop top kun je ook voor een jaren ’90 (of ’70) flodderbloes kiezen.

Wil je helemaal voor een jaren ’90 look gaan, dan draag je een low rise jeans met een vlindertop en misschien zelfs wel met een vlinderceintuur.

Spijkerbroeken trends zomer 2022. Photo courtesy of Missoni

Een andere modetrend voor 2022 zijn de crop topjes met lange rug die zwoel achter je aan fladderen. Ook deze laten zich perfect met een baggy afzakspijkerbroek dragen.

Spijkerbroeken trends zomer 2022. Photo courtesy of Versace

Op frisse dagen kun je die crop top vervangen door een crop truitje met daaronder, zo je wilt, een crop blousje. Een truitje of T-shirt in je broek mag natuurlijk ook altijd; en low rise jeans laten zich net zo goed met blazers combineren als hoge taille spijkerbroeken.

Last but not least, en dat is echt iets voor coole jongeren, is de combinatie van een lage taille jeans met een onderbroek met sportieve elastieken band (plus merknaam) die boven je jeans uitkomt. Meer jaren ’90 kan het niet zijn…