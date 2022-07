Zelf citroensorbetijs maken (zonder ijsmachine)

Zelf citroensorbet maken (zonder ijsmachine). Foto: Charlotte Mesman

Sorbetijs maken is verbazingwekkend eenvoudig. Je hebt er zelfs geen ijsmachine voor nodig! Tien minuten werk (en een nachtje in de vriezer) en je kunt je gasten verrassen met huisgemaakt citroensorbet. Als overgang tussen vis- en vleesgerechten. Of als stijlvol en verfrissend dessert.

Ingrediënten voor 4 personen

150 ml citroensap

1 citroenschil (van een onbespoten citroen!)

400 ml water

200 gram suiker

Verse muntblaadjes

Bereiding

Zelf citroensorbet maken (zonder ijsmachine)

Doe de schil van 1 citroen in een pannetje met water en suiker. Verhit het water totdat alle suiker opgelost is. Laat de suikersiroop afkoelen. Verwijder de citroenschil.

Pers nu de citroenen uit en voeg het sap aan de suikersiroop toe. Schenk het mengsel in een schaal of bak die in de vriezer kan. Laat het ijs ongeveer 12 uur in de vriezer rusten.

Vlak voordat je gasten komen, haal je het citroenijs uit de vriezer. Wacht totdat je het ijs in stukken kunt slaan en mix het dan in de blender of met een staafmixer. Het ijs krijgt nu de karakteristieke witte kleur. Doe het terug in de vriezer tot het moment van serveren.

Gebruik een ijslepel om het sorbetijs in chique bolletjes op te dienen en garneer de ijscoupes met een vers muntblaadje.

