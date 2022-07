Sta je op het punt om je haardos te laten high lighten? Verdiep je dan eerst even in glow lights. Het is de allernieuwste haartrend voor zomer 2022. Met dank aan Kate Moss.

Niet high lights maar glow lights zijn de allernieuwste haartrend voor zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Kate Moss is en blijft een trendsetter. Zelfs als ze als getuige optreedt. Haar verschijning op video in de rechtszaak Johnny Depp tegen Amber Heard deed de harten van beauty addicts sneller kloppen. Dat haar! Die superchique zongekuste en glanzende lokken!

Nicola Clarke, haar colourist, kwam al gauw met tekst en uitleg van de kleurtechniek, glow lights, die hij op Kates lokken had losgelaten. Inmiddels wemelt het het op internet van de artikelen over glow lights en staan de beauty addicts te trappelen om er hun haardossen mee te verfraaien.

De inspiratie voor glow lights zijn beauty trends als ‘dewy make-up’ en ‘glossy lips’. Alles draait tegenwoordig om licht, glans en gloss.

Glow lights werkt heel anders dan high lights of balayage waarbij strengen haar worden opgebleekt. Bij glow lights werkt je colourist met verschillende nuances naast elkaar – blond, goud, beige, as – die diepte creëren en die juist de lichtere strengen in je haar accentueren. Glow lights zijn bovendien heel fijn. Think baby lights maar dan in verschillende nuances. Hierdoor krijg je een heel geraffineerd goudachtig zongekust effect, een soort oplichtende waas die over je haar ligt.

Om dat effect te versterken, worden de ‘lichtaccenten’ daar geplaatst waar de zon je haar tijdens een zeevakantie natuurlijk oplicht. Dus rond je scheiding, rond je gezicht en in de haarpunten. Maar alles loopt wel heel mooi in elkaar over. Nogmaals, het is dus niet zo dat je twee grote blonde lokken rond je gezicht krijgt (dat is ‘face framing’).

Het effect is echt heel subtiel en verfijnd. Clarke vergelijkt het met contouring in je gezicht om de high lights te accentueren.

Verder moet je haar glanzen dat het een lust is. Daartoe gaat over het geheel nog een glossy top coat of ‘glaze’. Soms zelfs worden meerdere glazes gebruikt, bijvoorbeeld een ingetogener glaze voor de bovenlengte en een lichtere glaze voor de haarpunten.

Wil jij ook glow lights hoofd? Het zal van de bravoure van je kapper, en natuurlijk ook van de basis van jouw haar, afhangen, hoe het zal uitpakken. Je doet er in ieder geval goed aan om je colourist de beruchte video van Kate Moss in de Johnny Depp-zaak te laten zien (als hij of zij die al niet kent) zodat jullie allebei goed weten waar jullie het over hebben.

Een kanttekening is nog op z’n plaats: glow lights zijn bewerkelijk dus er zal een prijskaartje aanhangen. Daar staat tegenover dat deze techniek, juist omdat-ie zo subtiel is, niet heel erg high maintenance is.

Het alternatief is dat je een glossy treatment over je high lights laat zetten. Hiermee benader je het resultaat al een heel eind, vooral als je high lights heel subtiel zijn gezet.