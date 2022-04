Dit zijn de favoriete nagellak kleuren voor lente zomer 2022

Nagellak kleuren lente zomer 2022

De nagellak kleuren voor lente zomer 2022 zijn vrij eenvoudig maar wel héél erg mooi. Nail art is nog steeds een trend maar als we naar het modevolk en de fashion influencers kijken dan winnen effen kleurtjes het nog steeds.

Die effen kleuren sluiten dit seizoen naadloos aan bij de monochrome mode looks. Het is een trend om óók je nagellak kleur in de kleur van je outfit te kiezen. Een total red outfit vraagt om rode nagellak, een total green outfit om groene nagellak, enzovoorts.

Dus niet alleen stemmen we onze nagellak, zoals oma dat vroeger deed, af op de kleur van onze tas en schoenen, maar we trekken die kleurlijn in onze hele outfit door. Hiermee is het meteen duidelijk dat elke modekleur óók een geliefde nagellak kleur voor lente zomer 2022 is.

Maar er zijn wel een aantal kleurtjes die de voorkeur hebben:

Groen . Groene nagellak is de grote favoriet. We gaan letterlijk alle nuances dragen: van grasgroen tot matchagroen, van helgroen tot neongroen.

. Groene nagellak is de grote favoriet. We gaan letterlijk alle nuances dragen: van grasgroen tot matchagroen, van helgroen tot neongroen. Lila . Very Peri is dé modekleur van lente zomer 2022. Dit is een blauwpaarse kleur en ook die zien we in allerlei nuances en toonaarden, vooral in de pastelversie, in de nagellak terugkomen.

. Very Peri is dé modekleur van lente zomer 2022. Dit is een blauwpaarse kleur en ook die zien we in allerlei nuances en toonaarden, vooral in de pastelversie, in de nagellak terugkomen. Babyroze . Pastelroze, suikerspinroze. Rozetinten met een flink scheut wit erin zijn stijlvol en trendy.

. Pastelroze, suikerspinroze. Rozetinten met een flink scheut wit erin zijn stijlvol en trendy. French manicure in neonkleuren. Voor een moderne update van je nagels ga je voor een French manicure in een neon variant van groen, lila of roze.

Een andere nageltrend is: lange nagels in een vrouwelijke amandelvorm. Een andere vorm die we steeds vaker zien is ballerina nagels. Dat zijn smalle, lange tot zeer lange nagels die spits toelopen maar recht eindigen, als de spitzen van een balletdanseres.

