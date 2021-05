Modetrends zomer 2021. Superchic in korte broek

Met korte broeken en bermuda’s kun je dit seizoen alle kanten op. De modetrends voor lente zomer 2021 laten een veelvoud aan stijlen en looks zien. Voor een casual look kies je spijkershorts, voor een coole city look kun je je zelfs aan een klassiek, kort sportbroekje wagen en voor een chique look ga je voor een bermuda of een kort broekje met een stijlvolle snit. Nog belangrijker is hoe je je bermuda of korte broek deze zomer combineert. De combinaties zijn stylish en origineel. We lopen even met je door de allernieuwste modetrends heen:

Voor een geklede look is de gemakkelijkste en veiligste oplossing: een short suit (broekpak met korte broek).

Voorbeelden van short suits zagen we bij Versace en Dior. Versace presenteerde een krijtstreep pakje met een supercoole, jonge snit. Het pakje bij Dior vertoonde oriëntaalse invloeden en bestond uit een kimono met bijbehorend broekje.

Lange (kanten!) hessen zijn terug. Combineer ze met een wielrennerbroekje, zoals bij Valentino. Of op een wijd en fris katoenen/linnen/zijden broekje zoals bij Dior. Let ook op de modeaccessoires van de Dior-outfit: de dubbele, leren riem, het leren giletje, de lange ketting met bedels en de geknoopte haarband (we love it!).

Een andere up-to-date combi die superchic is, is een oversize overhemd met daaronder een mooi recht broekje.

Bermuda's en korte broeken lenen zich enorm goed voor de marine look zoals bij Etro. Speel met kleuren als wit, rood en blauw (en met gouden knopen).

Noemenswaardig is ook de outfit die we bij Chloé zagen. Daar zagen we een ‘dubbele’ korte broek met hoge taille die met een seventies blouse met daarover een hemdje werd geshowd (zie de coverfoto). Om maar te zeggen dat je letterlijk alle kanten op kant.

Last but not least signaleren we de combinatie blazer + korte broek, een toplook voor zomer 2021!

Nog wat stijltips:

Zwart met wit is altijd ultrachic. Hoe langer de korte broek (het klinkt tegenstrijdig), hoe chiquer de look. Wijd uitlopende broekjes doen je benen langer lijken.

Op naar de zomer!

