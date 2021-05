Gisteren heb ik voor het eerst weer eens ouderwets geshopt en dat voelde enorm goed! Met je handen door de rekken gaan, stofjes voelen, afwerkingen bekijken, je (fysiek) een beeld vormen van de modetrends voor lente zomer 2021. Tjonge jonge, wat heb ik het analoge shoppen gemist!

Omdat ik al in geen tijden kleren had gekocht, vond ik dat ik wel een beetje mocht uitpakken. Ik stapte onbevangen de winkel van mijn keuze binnen, zonder ideeën over wat wilde kopen. Ik liet me leiden door mijn intuïtie en was benieuwd welke van de vele modetrends voor lente zomer 2021 die ik de afgelopen maanden uitgebreid heb beschreven, onbewust bij mij waren blijven kleven. Uiteindelijk bleken dat deze modetrends te zijn:

Seventies jurk

Als eerste kocht ik een lange seventies jurk in een grafische print in het hardroze met zwart tegen een witte achtergrond. Er mogen dan nog geen festivals zijn, een lange jurk en een paar bloemen in losse, wapperende haren neemt niemand mij af! De modetrends voor lente zomer 2021 staan overigens bol van de jaren ’70 hippie invloeden. Denk aan psychedelische fantasieën, de kleur bruin, bandana’s, broeken met wijd uitlopende pijpen, lange kettingen met hangers.

Tie dye

Mijn tweede aankoop was een oversize vest met knopen en tie-dye print. Het is mijn eerste tie-dye item in jaren! Zie hier de overredingskracht van de modetrends voor lente zomer 2021! Uiteindelijk ga ik altijd voor de bijl :-)

Kort jurkje met blauwwit blommetje

Een onverwachte (impuls)aankoop was het korte, licht uitwaaierende doorknoopjurkje met blauwwit blommetje. Blauw is mijn kleur en al draag ik bij voorkeur lang, bij echt zomerse temperaturen (hebben ze ons geen ongelooflijk mooie zomer beloofd?) draag ik (ook) graag kort.

BB-ruitje

Op het allerlaatste moment griste ook – en ook hier stond ik verbaasd over mezelf – een broek met een sigarettenpijn en – tadaaaaaaa! – een muntgroen BB-ruitje mee. Deze broek is zo NIET mijn stijl (maar wel helemaal in lijn met de modetrends voor lente zomer 2021). Zo’n keurig vintage broekje in jaren ’50/’60 stijl is wat tuttig maar ook wel weer een uitdaging. Vooralsnog heb ik nog geen combinaties gelegd (wel weet ik dat ik voor een witte top zal gaan!) en het kan ook zomaar zijn dat ik mijn witte ballerinaflatjes weer uit de kast haal!

Tot zover mijn aankopen voor lente zomer 2021. Wat jij?

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE