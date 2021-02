Extreem koud? De actuele modetrends voor 2021 zijn er klaar voor! Lange, gewatteerde jassen zijn een supertrend. We zagen ze de afgelopen maanden al volop in het Nederlandse straatbeeld. Heb je er eentje, dan zit je goed (en anders is er nog altijd de uitverkoop!). Een andere welkome streetstyle trend is de eco-bontjas. Nepbontjassen zijn (godzijdank, met het accent op ‘nep’) al jaren een trend. Voor de wintermaanden van 2021 zien we vooral lange exemplaren. Hiermee stuiten we direct op een jassentrend voor 2021 die je niet ontgaan zal zijn.

Dé jassentrend voor 2021 is: lang. Lange winterjassen, en dan het liefst met een klassieke snit zijn je van het!

Combineer ze met een wollen muts (ook een supertrend voor de wintermaanden van 2021) en stoere boots of (zilverkleurige) trekkingschoenen. Alles valt op z’n plek. De actuele wereldsituatie mag dan niet ideaal zijn, we hoeven in elk geval geen kou te lijden! Ondanks alles blijven we bovendien stylish en fashionable. Onder een eco-bontjas draag je… blommen! En onder een gewatteerde, lange jas, draag je een – waarom niet – doorgestikte broek in dezelfde stijl.

Oh, en dan nog wat. Die modekleuren hè? Ga voor klassiekers! Zwart, donkerblauw, maar ook camel en – jippie! – vooral veel wit!

Ben jij klaar voor de winter? Kleed je erop! Combineer stijlvol met functioneel en comfortabel. Want dat is dus echt dé trend voor 2021. We dagen je uit: kleed je tijdens de komende sneeuwbuien supertrendy en comfortabel warm en maak de allermooiste selfies van jezelf! Een opsteker waar je blij van wordt!

TRENDYSTYLE