Valentijnsdag 2021. Deze Valentijnsmake-up trend zal je verbazen!

De Dag van Liefde komt snel dichterbij. Het wordt de eerste Valentijnsdag in lockdown van de geschiedenis. Dat betekent niet dat we deze dag (en nacht) zomaar voorbij laten gaan. Een (romantische) wandeling met een date in het park is altijd nog een optie en een intiem (thuis)dineetje met je mannetje is wat ons betreft een must. Heb je eindelijk weer eens een reden om je op te tutten (en om je relatie nieuw leven in te blazen)! Senior make-up artist Ines Borgonjon van MAC Cosmetics heeft een paar supercoole, en vooral ook praktische make-uptips voor ons. Met deze tips ben je op Valentijnsdag 2021 op je allermooist!

‘Valentijnsdag wordt altijd geassocieerd met rode lippen of felle kleuren lippenstift, maar persoonlijk denk ik daar anders over,’ is Ines Borgonjons verrassende antwoord als wij haar om make-up tips voor Valentijnsdag 2021 vragen. ‘Als je Valentijnsdag met een date viert, vind ik rood gestifte lippen geen praktische look.’ (Iedereen zal direct begrijpen waarom. Dit behoeft geen verdere uitleg.)

‘Als je mij vraagt om een make-up look voor Valentijnsdag te creëren, dan denk ik eerder aan een leuke oogmake-up. Een look die de aandacht op je ogen vestigt. Je hoeft daarvoor echt niet met felle kleuren te werken, maar zorg ervoor dat je make-up je ogen kracht bijzet.’

‘Je lippen houd je in dit geval natuurlijk. Kleur ze in met een lippotloodje en doe er een lipbalsem overheen zodat ze zacht aanvoelen. Of ga voor lippenstift in zachte, natuurlijke kleuren, maar houd je lippen naturel.’

Felrode lippen voor Valentijnsdag? Prima voor een Instagramlook of een reclame maar voor een date…?

‘Rode lippen zijn superleuk, toegegeven, maar ik zie het meer als een Instagram make-uplook of een reclamelook voor Valentijnsdag. Rood is de kleur van de liefde. Als je rode lippen ziet, weet je al snel waar het over gaat. Maar als het om een intiem moment op Valentijnsdag gaat, dan zou ik eerder de nadruk op een mooie huid leggen. Zo’n huidje waarmee je hem, als hij dichterbij komt, onbewust de gedachte van ‘Oh, wat is ze mooi!‘ ontlokt. En verder is mijn advies om de nadruk op je ogen te leggen.’

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE