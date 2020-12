Donkere dagen? Ga voor extra schwung met een seventies blouse of enkel een seventies sjaaltje. Dit is dé modetrend van het moment!

Donkere dagen, een ongewoon jaar, een – op z’n zachtst gezegd – abnormale Kerst 2020. Laat je niet klein krijgen. Altijd komt er wel iets van hulp, steun of troost uit een onverwachte hoek. Neem nu de modetrends voor winter 2020 2021. Is het niet verwonderlijk dat we juist deze winter, meer dan ooit, lichte kleuren en ultravrouwelijke – en feestelijke – modetrends zien? Een klein lichtpuntje in deze donkere tijden, met als topper: de seventies blouse of – als alternatief – het jaren ’70 sjaaltje.

Blouses in jaren ’70 stijl zijn terug in de mode. Ze zijn supervrouwelijk en feestelijk. Combineer zo’n blouse met wat voor een outfit dan ook, en je look is… cool.

Hoe ziet zo’n seventies blouse eruit?

Übervrouwelijk, hooggesloten of juist met een laag uitgesneden decolleté (zonder dat er al te veel wordt onthuld), met draperieën, met roesjes én – dit is kenmerkend! – met een sjaaltje in dezelfde stijl/fantasie als de blouse. Van dat sjaaltje maak je een mooie strik die je, als je wilt, nog verder kunt verrijken met veren of een stoffen bloem.

Is je budget beperkt, ga dan enkel voor dat seventies sjaaltje, misschien zelfs met franjes . Je kunt dit soort sjaaltjes ook (ja, echt!) over een trui dragen (zie de foto hierboven)

Bekijk de foto’s van de catwalks voor winter 2020 2021 maar eens. Ga voor blouses in lichte kleuren, haal er sjaaltjes met franjes bij, speld een bloem of broche erop, ga voor fantasieën, en draag met trots zo’n mega-strik onder je kin. Fashion is fun, we kunnen het niet genoeg herhalen.

