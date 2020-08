Drie hotte wenkbrauwtrends voor herfst winter 2020 2021 die je moet kennen! Houd je vast want ze zijn best heftig, maar ze kunnen vernieuwende looks opleveren.

De wenkbrauwtrends voor herfst winter 2020 2021? In één woord: heftig! We hadden een beetje het idee dat volle, zware wenkbrauwen aan het ‘overgaan’ waren, maar niets is minder waar. Ook voor het nieuwe seizoen staan wenkbrauwen weer volop in de aandacht. Soms zelfs gaan we voor bizarre of in ieder geval ongewone wenkbrauwen. Wenkbrauwen die ingaan tegen wat we tot nu toe gewend waren.

Eén van de meest geziene wenkbrauwtrends voor herfst winter 2020 2021 is: omhoog gekamde wenkbrauwen. Deze trend is heel eenvoudig, maar tegelijkertijd ‘high impact’. Alles wat je nodig hebt, is een wenkbrauwgel of… haarlak. Borstel je wenkbrauwen omhoog en fixeer ze met de gel. Als je haarlak gebruik, spray de lak dan direct op het borsteltje (nooit direct op je wenkbrauwen!) en breng het product daarna snel op je wenkbrauwen aan.

Een andere wenkbrauwtrend is de ‘schoonheid van de imperfectie’. Laat dat harsen maar zittten. En ook die perfecte contouring. Onder je wenkbrauwen mag je tegenwoordig best wat wildgroei hebben. Dat staat jong! Alsof je nog in je tienerjaren bent en nog nooit met de pincet aan de slag bent gegaan. Make-up artist Tom Pecheux noemt dit wel ‘virgin brows’.

Eén derde – zeer gewaagde wenkbrauwtrend – is die bijna-mono-brow. Deze trend ligt in de lijn van de wenkbrauwen in tienerstijl. Die haartjes bij je neus mag je laten staan! Wederom: het staat jong en vertederend. Voorwaarde is wel dat je dit soort wenkbrauwen met nonchalance weet te dragen.

Bekijk de make-upfoto’s voor herfst winter 2020 2021 maar eens en laat je inspireren! Laat je wenkbrauwen groeien, leg de pincet weg, experimenteer met een nieuwe wenkbrauwlook. Het zou wel eens verrassende resultaten kunnen opleveren.

