Zijn jullie al een beetje aan het terugblikken? Wij wel! Dat krijg je van zo’n jaar waar je het liefst zo snel mogelijk afscheid van wilt nemen. Maar natuurlijk waren er ook goede dingen. Kleine dingetjes waar je nog wat blijdschap uit kunt putten. Zoals een kapseltje dat je zelf in elkaar kunt flansen maar dat het allure van een catwalk hoofd heeft. Superhandig ook voor de komende feesten. We zochten drie kapseltjes volgens de allerhipste haarstyling trends voor 2020 voor je uit. Deze kapsel zijn absoluut fool proof!

Haarstyling trends 2020. Microvlechtjes

De microvlechtjes van Max Mara moeten we er echt inhouden. Supermakkelijk, supercool. Maak een middenscheidinkje, hoeft niet eens al te strak te zijn, breng je haar losjes naar achteren, trek een paar lokjes los en maak er microvlechtjes van. Bind een lintje om het elastiekje. Violà!

Tip voor de Feestdagen 2020: ga voor een rood lintje, of voor zilverkleurig lint, misschien wel voor een tartan ruitje!

Haarstyling trends 2020. Twee schattige knotjes boven op je hoofd

De hoge knotjes op de catwalk van Fendi voor zomer 2020 waren supercute. Een topper! En ze zijn gemakkelijk na te doen. Maak een slordige zijscheiding, breng je haar omhoog en maak er twee losse knotjes van. Kan het eenvoudiger?

Tip voor de Feestdagen 2020: omlijn je ogen met zwarte kohl en breng wat zilveren glittertjes onder je ogen aan.

Haarstyling trends 2020. Superstylish gelhoofdje

Supercool waren ook de gelkapseltjes bij Dolce & Gabbana. Supercool én easy. Maak een strakke, lage zijscheiding en breng je haar met een kam en een flinke (enorme) hoeveelheid gel naar achteren. Je kunt de volle kant van je haar als een lok over je voorhoofd laten lopen maar dat hoeft niet. Achter in je nek bind je je haar – als het lang is – samen tot een knot. Het krulletje bij je oor is optioneel!

Tip voor de Feesten 2020: ga voor een rustige make-up look maar maak je wenkbrauwen lekker zwaar op voor een chique maar jongensachtige feeling.

