De haarkleurtrends voor winter 2020 2021 gaan hand in hand met de ontwikkelingen in de mode. Alle fashion addicts zullen weten dat in de actuele mode vooral natuurlijke kleuren centraal staan. Beige, crème, vanille, tabak, mushroom, honing, camel, karamel, wijnrood, marron glacé, chocoladebruin. Je kent het hele rijtje vast uit je hoofd. Deze vaak watertandend lekkere tintjes zien we in de haarkleurtrends voor winter 2020 2021 terug.

Een andere haarkleurtrend voor winter 2020 2021 die we ook in de mode tegenkomen, is ‘organisch’. Organisch, natuurlijk. Het ligt allemaal in dezelfde lijn. De allernieuwste haartrends zijn harmonieus maar ook puur persoonlijk. Het gaat erom de nuance te vinden die bij jou past.

Dat verklaart meteen waarom we opeens niet alleen maar óf warme óf koele haarkleuren zien. Tot voor kort was het óf het één, óf het ander. Het ene seizoen was iedereen platinablond, asblond of grijs, en een paar seizoenen daarna ging iedereen massaal aan de honing- of karameltinten. Nu lijkt opeens alles door elkaar te lopen. Nuances als mushroom blonde (een blonde haarkleur met een koele ondertoon) of grijze highlights mogen net zo goed als amber, honing of rood (haarkleuren met een warme ondertoon). Het gaat erom wat jou mooi staat. Daar kun je weer allerlei regeltjes op loslaten:

Als je huid een warme ondertoon heeft (je aderen in je polsen zijn eerder groen dan blauw), dan staan warme haarkleuren je het best; als je huid een koele ondertoon heeft (je aderen in je polsen zijn eerder blauw), staan koele haarkleuren je het best.

Maar uitzonderingen bevestigen de regel. Soms moet je gewoon experimenteren. Ons idee is: kriebelt het, voel je je tot een bepaalde haarkleur aangetrokken, ga er dan voor. Het kan zijn dat die kleur je niet staat. Ikzelf wilde eens asblond proberen en ontdekte dat het me jaren ouder maakte. En ik herinner me nog dat een Italiaans topmodel met donker haar, donkere ogen en klaarblijkelijk een warme ondertoon eens voor een koele platinablonde kleur ging die haar gezichtshuid rood als een kreeft deed overkomen. Maar soms moet je door schade en schande wijs worden. Op den duur komen dit soort ‘foutjes’ altijd weer goed, zeker als je met spoelinkjes of uitwasbare kleurtjes experimenteert. Laten we dingen als haarkleuren en modes alsjeblieft niet al te serieus nemen. Het leven op zich is al serieus genoeg.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE