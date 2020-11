Kapseltrends winter 2020 2021. De seventies-pony

Pony’s blijven een geliefde haartrend voor herfst winter 2020 2021. Heel geliefd is de seventies pony. En dat is geweldig want deze pony staat iedereen goed.

Pony’s zijn ook dit seizoen een populaire hair trend. Volgens de allernieuwste haartrends voor winter 2020 2021 variëren ze van kort tot lang. Een pony die zich gemakkelijk laat dragen, is de seventies pony. Deze pony is lang – vaak tot over de wenkbrauwen – en valt in het midden open zodat je het zogenaamde ‘gordijntjes-effect’ krijgt. Richting de slapen is deze populaire fringe gelaagd geknipt en gaat-ie geleidelijk over in de rest van de haarlengte.

Dit soort pony’s doen het goed met elke haarlengte en met nagenoeg elke vorm gezicht. Ze maken een vol gezicht smaller vanwege de gelaagde lokken aan weerszijden van het gezicht en zijn flatterend in geval van een lang gezicht of een hoog voorhoofd.

Anders dan in de jaren ’70 – toen de dames hun haar graag toupeerden – laten de seventies geïnspireerde kapsels van dit seizoen weinig volume bovenop het hoofd zien. Voor een up-to-date hair look geef je je lokken over de lengte een lichte slag mee.

Vanzelfsprekend is deze hair cut met seventies fringe niet aan een bepaalde haarkleur gebonden maar heb je zin in een modern hoofd volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2020 2021 dan is chocoladebruin natuurlijk dé kleur. Ben je licht van haarkleur, dan kun je ook voor karamel of vanille gaan.

Het voordeel van de jaren ’70 fringe is dat deze haircut je look direct een trendy boost meegeeft en dat deze pony (mocht je er niet blij mee zijn) ook weer snel uitgroeit.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet, kun je er wat mee.

