Blauwe, groene of bruine ogen? Stem je kleur oogschaduw erop af. Deze oogschaduw past bij jouw kleur ogen. Maar let ook even op de make-up trends voor winter 2020!

De make-up trends voor winter 2020 2021 laten verschillende looks zien. Eén daarvan is ronduit fantastisch: de ‘shaded’-trend. Kort gezegd komt het erop neer dat je je ogen (mond, huid) met huidskleuren opmaakt. Tonsuurton, zoals dat wel heet. Met deze make-up trend kan het niet fout gaan.

Maar op z’n tijd hebben we allemaal zin in oogschaduw met vrolijk kleurtje. De visagisten laten er allemaal regeltjes op los. Zo zouden je ogen maximaal uitkomen als je een kleur oogschaduw gebruikt die met de kleur van je ogen contrasteert (de wet van de complementaire kleuren).

Voor blauwe ogen gebruik je warme tinten als oranje en goud. Voor bruine ogen kies je blauw. En voor groene ogen kies je violet.

Maar er kan zoveel meer! Laten we alle taboes alsjeblieft doorbreken. Jarenlang bijvoorbeeld werd er gezegd dat je blauwe ogen niet met blauw mocht opmaken. Maar waarom niet? Als het je mooi staat! Waar het om gaat, is dat je kleuren zoekt die je ogen accentueren, eruit doen springen.

Backstage bij de modeshow van Genny voor winter 2020 2021 zagen we bijvoorbeeld blauwe en groene ogen die met schitterende blauwgroene tinten waren opgemaakt. Voor donkere ogen zagen we een warme, roodbruine kleur. Als we hier een regel uit willen destilleren, dan is die: combineer koele, blauwe en groene ogen met eenzelfde, koele tint en maak donkere ogen op met een warm getinte oogschaduw. Deze regel staat haaks op de vuistregel van de complementaire kleuren!

Moraal van het verhaal: er is géén regel. Maak je ogen op met de kleur die jouw ogen het beste doen uitkomen. Experimenteer met kleuren. Maak je bruine kijkers op met een felblauwe oogschaduw. Accentueer je groene ogen met een groene tint. Maak donkere kijkers op met warme kleuren. Doe waar je blij van wordt!

