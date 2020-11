Zin in een casual maar coole modelook? Laat je inspireren door de streetstyle trends voor winter 2020 2021. Mix and match is hier dé succesformule.

Dress-up, dress-down. Of je nu kiest voor een chique leren kokerrok met seventies blouse of voor een joggingbroek met hoodie, doe het stylish! Neem nu de casual modetrends voor winter 2020 2021. Die mogen dan wel een sportieve of nonchalante uitstraling hebben, er zit wel degelijk een idee achter.

Je kunt natuurlijk gewoon een joggingpak aantrekken. Dan heb je een setje. Een paar sneakers eronder. Kan niet misgaan. Maar het kan er ook uitzien alsof je gaat trainen. Wil je je ultra-coole sportswear modelook (het is een mondvol!) een extra twist meegeven, dan is ‘mix and match‘ de succesformule.

Een fashion model als Sculy Mejia weet er wel raad mee. De stijl van dit model uit de Dominicaanse Republiek is cool, stoer, casual, comfortabel, stylish. Ze weet de juiste combi’s te leggen. Een hoodie, een broek met koordsluiting en roze camouflageprint, een grote rugzak, een vissershoedje en vuurrode lippen. Of een Y-3 Adidas joggingbroek met bomberjack, een felgekleurde beanie en witte sneakers. Je moet er maar opkomen!

Tip: Wil je van streetstyle-casual-sportswear looks een stijlsucces maken, zorg er dan voor dat je kleding onberispelijk is, tot aan je – bij wijze van spreken – ‘sneeuwwitte’ sneakers toe.

Je kunt je sportswear look ook een stylish twist meegeven door er – houd je vast – schoenen met hoge hakken bij te halen, zoals we dat op de catwalk van Iceberg voor winter 2020 2021 zagen. Het is misschien een beetje extreem (misschien ook niet) maar het overwegen waard. Stroop die broek met pijpboorden op en draag er fancy kousen en hoge hakken onder! Een supercoole mix voor een intiem maar feestelijke huisdineetje :-)

