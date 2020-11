Het beste kapsel voor de koude wintermaanden? Een halflang kapsel. Rechttoe, rechtaan. Een ‘carré kapsel’, zoals dat wel heet. Of ook wel ‘long bob’ (lob). Halflange kapsels op één lengte zijn ideaal voor het winterseizoen. Geen wonder dat lobkapsels volop terugkomen in de kapseltrends voor winter 2020 2021.

Waarom is deze halflange haarlengte in de winter zo populair?

1. Omdat je haar mooi boven de kraag van je winterjas of boven de col van je dikke wintertrui valt.

2. Omdat deze haarlengte je haar (als je van lang komt) een soort ‘reset’ gunt.

3. Omdat je haar tegen de tijd dat het weer zomer is, weer lang is.

4. Omdat deze haarlengte zich gemakkelijk laat stylen en verzorgen.

5. Omdat deze haarlengte superchic is!

6. Omdat je haar niet klit door het schuren langs de kraag van je winterjas of sjaal.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens. Dit kapsel van fashion model Valerie Scherzinger is stylish en cool. Het kan niet fout gaan. Dit kapsel laat zich gemakkelijk knippen en onderhouden. Deze hair cut is heel geschikt voor steil haar maar ook als je krullend haar hebt, kun je je erdoor laten inspireren. Een middenscheiding, één enkele lengte, net onder de kaaklijn…

Juist die haarlengte net onder de kaaklijn maakt dit kapsel geschikt voor elke leeftijd. Dit kapsel is jong en dynamisch en camoufleert een niet meer zo strak profiel (lees: anti-aging). Ga ervoor! zouden we zo zeggen.

