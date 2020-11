De meest opvallende modekleur voor winter 2020? Wit! En omdat monochroom een waanzinnige modetrend is, gaan we deze winter in total white!

Buiten is het guur en grauw, maar jij draagt wit! Geloof je het niet? Dan even doorlezen. Dé modekleur voor winter 2020 2021 is wit, het summum van de neutrale tinten, en omdat monochrome modelooks – van top tot teen in dezelfde kleur – dit seizoen een huge modetrend zijn, hullen we ons helemaal in het wit. Word je meteen ook een beetje blij van. Wij tenminste wel :-)

Topaankopen voor winter 2020 2021 zijn: een (dikke) witte spijkerbroek – liefst recht met hoge taille – en een witte (lees: lichte) winterjas. Als je durft en je nog wat rek in je budget hebt, kun je er zelfs witte laarzen bij halen.

Natuurlijk is de modelook op onze streetstyle foto (en catwalk foto’s) vrij extreem, maar laat je erdoor inspireren en draag deze wintermaanden eens wat lichtere modekleuren. Wit, juist ja, en andere neutrals.

Nog wat voorbeelden voordat je gaat shoppen (online, in de stad of in eigen kast): een witte teddyjas, een lange witte gewatteerde jas, een (we noemden hem al) dikke, witte spijkerbroek, een witte blouse, een strak wit coltruitje of een warme witte kabeltrui met royale col, een witte tas. Over de combinaties hoeven we je niets te vertellen. Die zijn zo gemakkelijk te leggen. Al hoewel, zo’n bedrukt zijden sjaaltje, een transparante zonnebril en neutral lips bij zo’n wit broekpak zoals op onze streetstyle foto, dat staat toch wel erg mooi, en daar kom je niet één-twee-drie op!

Ga de uitdaging aan en creëer jouw lichte winter looks voor winter 2020 2021!

