Heb je (over)rijpe bananen over die waar niemand meer trek in heeft? Maak er een bananentaart van, maar dan wel in een gezonde light versie.

Heb jij (over)rijpe bananen op de fruitschaal liggen waarvan je vreest dat ze door niemand meer zullen worden opgegeten? Maak er dan een taart van! Iedereen zal ervan smullen. Deze bananentaart is lekker, bevat maar weinig suiker en helemaal géén boter of andere vetten. In plaats van met bloem maakten we ‘m met volkorenmeel. Al met al is het een gezond light-tussendoortje!

Ingrediënten

60 gram walnoten

3 rijpe bananen

2 eieren

200 gram suiker

1 zakje vanillesuiker

200 gram volkoren tarwemeel

1 zakje gistpoeder

zout

boter (voor de taartvorm met een diameter van 24 centimeter)

poedersuiker

Bereiding

Hak de walnoten fijn. Schil de bananen, snijd ze in plakjes en pureer ze met een vork.

Klop de eieren op met een handmixer en voeg de suiker en vanillesuiker beetje bij beetje toe totdat je een schuimige, lichtgele massa hebt. Zeef nu, wederom beetje bij beetje, het meel met de gist erbij. Mix alles met de handmixer goed door elkaar en breng op smaak met een snufje zout.

Voeg nu de bananenpuree en de fijngehakte noten toe en schep alles goed door elkaar.

Beboter een taartvorm van 24 centimeter en schenk het beslag erin. Bak de taart op 180 graden Celsius in ongeveer 45 minuten gaar. Strooi er wat poedersuiker over. Klaar ben je!

