Skinny jeans zijn altijd hét ding van de fashion modellen geweest, maar de afgelopen Fashion Weeks zagen we ook steeds meer rechte spijkerbroeken voorbij komen. Dat is natuurlijk niet verrassend. De fashion modellen zijn bekend met alle ins en outs van de allernieuwste modetrends (en die staan dit seizoen van rechte jeans) , maar ze zijn ook ontzettend ‘picky’. Veel modetrends nemen ze niet eens in overweging. Dus eigenlijk is het toch wel een beetje opmerkelijk dat de modellen zich laten beïnvloeden door de spijkerbroeken trends voor winter 2020 2021.

Hoe zien de nieuwe, rechte spijkerbroeken eruit? Heel eenvoudig:

1. Recht (of course!)

2. Met hoge taille

3. Voorkeur gaat uit naar vrij lange broekspijpen die losjes op schoenen vallen.

Voor een casual look combineer deze spijkerbroeken met een leren jack, een T-shirt of een sweater. Ook de combi spijkerbroek is nog altijd supercool. Onder je broek draag je veterschoenen, platte enkellaarsjes of een trendy sneakertje. Al met al dus niets onder de zon! Maar een trendje willen we je nog wel signaleren:

Fashion trend voor winter 2020: draag je sweater of trui alleen aan de voorkant in je broek zodat de hoge taille zichtbaar is maar je niet al te veel volume in je taille krijgt.

TRENDYSTYLE