De hotste modetrend voor december 2020 is: zilver. Deze trend komt ook terug in de make-up voor de donkerste maand van het jaar. 3x Oogmake-up met zilverglitter.

Spreken is zilver, zwijgen is goud. Deze decembermaand spreken we! We moeten dan wel zo ongeveer elk lichamelijk contact vermijden, met elkaar praten mag gelukkig nog wél. En laten we dat vooral ook doen. Praat met woorden, maar ook met je ogen. Ga voor een sprekende, en waarom niet, feestelijke oogopslag. Laat je ogen spreken met… zilver. Zilverglitter is dé ultieme make-uptrend voor december 2020.

Bekijk de make-up foto’s maar eens. De make-up look met zilver accentje bij Fendi is supercool. De formule is simpel: omrand je ogen met een zwart kohlpotlood, zet je wimpers zwaar aan met zwarte mascara en tip met je vingers wat zilverglitter onder je ogen. Maak je wenkbrauwen mooi op, strijk wat blush over je wangen en ga voor lieflijk roze lipjes. Alle focus ligt op je intense blik met zilverglitter.

Houd je wel van een artistiek make-up lookje, draai de dingen dan eens om. Instinctief breng je waarschijnlijk zilverglitter op je bovenste oogleden aan, maar tip de glitter er nu eens onder en houd je bovenste oogleden ‘nude’. Wel even je wimpers mooi aanzetten met zwarte mascara!

Ben jij een held als het op opmaken aankomt, laat je dan inspireren door de oogmake-up van Valentino. Maak het bewegende gedeelte van je bovenste oogleden op met een zilverkleurige oogschaduw, breng zilverglitter in de binnenste ooghoeken aan, omlijn je ogen met zwarte eyeliner, trek een zwarte lijn in de vouw onder je wenkbrauwbot, en teken – als je durft – een grafische sixties eyeliner erboven. Zie de foto. We zijn benieuwd of wie het lukt deze make-up look te kopiëren!

TRENDYSTYLE