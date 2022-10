Modetrends najaar 2022. De midi rok voor een stijlvolle herfst look

Modetrends najaar 2022. De (nep)leren midi rok. Streetstyle foto Charlotte Mesman

De afgelopen modeweken stond ik voor een enorme uitdaging: reizen met handbagage. Ga daar maar eens aanstaan! Uiteindelijk bleek het een makkie. De modetrends voor najaar 2022 kwamen me tegemoet. Mijn nieuwe (nep)leren midi rok bleek mijn redding.

Maar eerst nog even iets over die uitdaging zelf. Reizen met enkel handbagage is nog daar aan toe. Op zich is dat voor een paar dagen prima. Moeilijker wordt het als je er met de weinige dingen die in zo’n trolley kunnen ook nog stijlvol en de fashion-week-waardig voor de dag moet komen, plus je gekleed moet zijn alle soorten herfstweer, regen en wind incluis. Krijg je het totaalplaatje?

Modetrends najaar 2022. Zwart leren midi rok

Mijn zwarte (nep)leren midi rok bleek de redding. (Nep)leren midi rokken vallen onder de grootste modetrends voor najaar 2022. In een opwelling had ik zo’n rok aangeschaft. Al vroeg in de herfst had ik ‘m met een zwarte tank top en slippertjes gedragen en ik had er zelfs op straat, van vreemden, complimenten over gekregen.

Die rok ging dus als eerste de trolley in. En het bleek een regelrecht succes. Ik besloot de rest van mijn garderobe erop af te stemmen en voor total black, nog zo’n topper onder de modetrends voor najaar 2022, te gaan.

Mijn Fashion Week garderobe zag er uiteindelijk zo uit: die bewuste zwarte midi rok, (nep)leren overknee laarzen, ook zwart, een paar tank tops, een mooie wit truitje (voor het Chanel effect), een zwarte hoodie en een zwart (nep)leren motorjack, ook een item dat we volop in de modetrends voor najaar 2022 tegenkwamen. Op de reis zelf droeg ik mijn lange, mouwloze zwarte bouclé jas waar ik me altijd superchic in voel.

Het bleek dat beste Fashion Week garderobe die ik ooit bij elkaar heb gehaald.

Op wat mildere herfstdagen droeg ik de midi rok met dat mooie truitje. Als het frisser was ging daar òf de hoodie òf het motorjack overheen.

Maar hoe geweldig mijn outfit wel niet was bleek pas echt op die gedenkwaardig natte oktoberzondag in Parijs, de dag waarop Valentino en Givenchy showden. De regen kwam met bakken uit de hemel maar met mijn (nep)leren hoge laarzen, mijn (nep)leren en waterproof rok en mijn (nep)leren motorjack hield ik het – als één van de weinigen warm en droog. De capuchon van mijn hoodie beschermde mijn haar. En uiteindelijk zag ik er nog stijlvol uit, al zeg ik het zelf.

(Nep)leren midi rokken in de streetstyle mode

Modetrends najaar 2022. De (nep)leren midi rok. Streetstyle foto Charlotte Mesman

(Nep)leren midi rokken komen we dit seizoen volop in de modecollecties en in de streetstyle mode tegen. De look op onze streetstyle foto’s fotografeerden we bij Stella McCartney (een ontwerpster die overigens bekend staat om haar vegan leer). Zoals je ziet, kun je dit soort rokken heel mooi dragen met sportieve jacks. Ook hier is gekozen voor één enkele kleur, wijnrood, met een vleugje wit. Het is een super mode look voor najaar 2022.