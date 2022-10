Streetstyle looks voor winter 2022 met parels. Foto Charlotte Mesman

En ja, hoor! Het was weer een ultiem parelfeest bij Chanel in Parijs. In de streetstyle mode rond de showlocatie van het beroemdste Franse modehuis kwamen we een overvloed aan parels tegen. Parelkettingen, parelbrillen maar ook parels als haaraccessoires. Laat je inspireren door deze streetstyle looks. Update je mode look en kapsel voor winter 2022 met parels! En misschien ook een bouclé jasje :-)

Parels als ultiem mode accessoire

Foto Charlotte Mesman

Haal die parelketting maar weer tevoorschijn. Parels zijn een klassieker. Ze staan voor klasse en stijl, en zullen hun charme nooit verliezen. Ze zetten je mode looks direct luister bij.

Dus kleed je weer eens in het zwart met wit en maak die look af met parels. Of ga voor een bouclé jasje – weer helemaal hot volgens de allernieuwste mode trends voor winter 2022 2023 – en draag er parels bij. Je kunt ook de knopen van een jasje dat je nog hebt hangen door parelknopen vervangen.

Kapsel voor winter 2022 met parels

Foto Charlotte Mesman

Voor een snelle maar supercoole update van je kapsel ga je voor een diadeem met parels. Je kunt ook creatief aan de slag gaan en een parelketting om een basic diadeem draperen. De ketting mag best aan weerszijden van je gezicht je haarlokken gaan versterken.

Een ander idee is om een knot te maken en om daaromheen een lange parelketting te draaien. Dit is een ultrachic idee. Tof bij een casual look maar ook (juist) heel geschikt voor feesten of een bruiloft.

De streetstyle foto’s op deze pagina maakten we – of course – bij Chanel. Steek er ideeën van op en laat je fantasie gaan. Je kunt je parelkettingen om je nek hangen maar je kunt er, zoals je ziet, ook je kapsel mee updaten.

