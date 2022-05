Zo gaan we de Little Black Dress voor zomer 2022 dragen

Feestje, avondje stappen, zin in een jurkje? Ga voor een Little Black Dress. De zwarte jurkjes voor lente zomer 2022 zijn cooler dan ooit.

Ondanks de felle-kleuren-obsessie in de mode voor lente zomer 2022 is de klassieke LBD, de little black dress, ook dit seizoen goed vertegenwoordigd. Overigens is het de vraag of het woord klassiek hier op nog z’n plaats is, want de zwarte jurkjes voor dit seizoen zijn cooler en vernieuwender dan ooit.

Hoe ziet het zwarte jurkje voor zomer 2022 eruit?

Je hoeft maar een blik op de catwalkfoto’s te werpen en je hebt een idee van de LBD voor 2022. We lopen er samen even doorheen.

Kort en klein

De LBD’s voor lente zomer 2022 zijn kort en klein, iets wat voor dé zomer van de minirok wel te verwachten was. Overigens hoef je niet per se mini of micro te gaan. Tijdens de modeweken spotten we influencer Caro Daur in een lang zwart jurkje, goed voor een überchique look. Goed om te weten: ook voor herfst winter 2022 2023 gaan we de LBD in longuette versie zien.

Modetrends lente zomer 2022. Zwarte jurkjes. Caro Daur in LBD in longuette versie. Foto ADVERSUS

Mouwloos

Een ander kenmerk voor de LBD voor lente zomer 2022 is dat de modellen veelal mouwloos zijn. Als de temperaturen dit niet toelaten, combineer je het jurkje met een oversized blazer of – zoals Raf Simons voor Prada – met een oversized leren jack met vintage look. Vooral dat laatste is goed voor een up-to-date look.

Met veren of pailletten

De kleine, zwarte jurkjes zijn ook nog eens rijkelijk versierd. Pailletten, kristallen, veren, kant, knoopjes of zelfs voeringen die eronder uitkomen (Miu Miu). Het is één en al spannende details.

Met sleepje

Een absolute nieuwigheid is de LBD met sleepje, een andere vondst van Raf Simons voor Prada. Let ook even op het materiaal van deze jurkjes: satijn is terug!

Modetrends lente zomer 2022. Zwarte jurkjes. Photo courtesy of Prada SS 2022

Met neon kleuraccenten

Dat sommige zwarte jurkjes verrijkt zijn met neon kleuraccenten is ook iets dat niemand zal verbazen. Neonkleuren zijn een hot item voor lente zomer 2022 en deze trend komen we ook in de klassieker aller tijden tegen.

De kracht van de accessoires

Maar het meest bijzondere van de LBD voor dit seizoen is misschien wel de manier waarop we dit jurkje gaan combineren: met pantoffels met veren, met zilverkleurige lieslaarzen, met mocassins met sokken, met stoere boots, met baseball caps, met lange handschoenen, met slingbacks in opvallende kleuren (groen, fuchsia), met microtasjes, met strakke schakelkettingen of – om de mode vooruit te lopen – met neonkleurige accessoires à la Dior voor herfst winter 2022 2023.

Modetrends lente zomer 2022. Zwarte jurkjes. Photo courtesy of Dior FW 2022 2023

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

