Eindelijk natuurlijk grijs maar dan opeens weer die zin om je haar te verven

Haarkleurtrends 2022. Eindelijk natuurlijk grijs maar dan opeens toch weer die zin om te verven

De afgelopen jaren hebben we ontelbare artikelen aan natuurlijk grijs haar gewijd. Grijs haar is een hot item, een huge haartrend die we enerzijds te danken hebben aan de haarkleurtrends die in de loop van de jaren steeds bizarrer zijn geworden, en anderzijds aan de lockdowns waarin we op bijna dramatische wijze met grijze uitgroei werden geconfronteerd.

De afgelopen jaren zijn we grijs haar echt gaan omarmen. Denk maar eventjes terug in de tijd. Wie had er ooit gedacht dat we jonge meisjes met grijs haar over straat zouden zien gaan en dat we daar dan ook nog eens etiketten als ‘cyberpunk’ en ’tiktok viral’ op zouden gaan plakken? Nu kijken we allang niet meer op van een tiener met grijze manen, maar nog maar een paar jaar geleden was het toch echt ondenkbaar dat je (dochter) een pakje zilvergrijs (of all colors!) over je (haar) zongekuste blonde manen zou gieten.

Natuurlijk grijs haar? Supercool! Op deze foto: Sarah Harris

Bijna net zo ondenkbaar was het voor de niet meer zo jonge dames om hun haarverf te laten uitgroeien en om voor hun ‘true colors’ te gaan uitkomen. De dames die dat deden, waren in het verleden op minder dan één hand te tellen. Ik kende er wel geteld twee: de beeldschone Britse modejournaliste Sarah Harris en de uiterst charmante echtgenote van een goede vriend die haar lange grijze haar, net zoals Harris, tot ver op haar rug draagt, en daar haar signatuur van heeft gemaakt.

Maar verder was het gewoon ‘not done’. Totdat grijs haar opeens een hype werd. Steeds meer celebs en beroemden gingen tijdens de lockdowns voor (min of meer) natuurlijk grijs. Denk aan Andie MacDowell, Salma Hayek, Diane Keaton, prinses Caroline van Monaco, Jamie Lee Curtis en Jane Fonda (en ook mijn 80-jarige, überstylish tante Thea, maar daar heb je vast geen boodschap aan). Daarover heen kwam dan nog eens And Just Like That, met Sex And The City ster Sarah Jessica Parker (alias Carrie Bradshaw) met blondgrijs ‘grey blending’-haar en Cynthia Nixon (alias Miranda Hobbes) met een natuurlijk ogende grijskleur.

Hair stylisten gingen zich naastig specialiseren in allerlei kleurtechnieken (onder meer een samenstel van highlights en lowlights waarmee je eigen zilveren haren supermooi blenden) die je bijna ongemerkt van je solide effen haarkleur terughelpen naar je natuurlijke grijze haar. Voor het mooie moest (moet) daar dan wel weer een zilvershampoo overheen. Inmiddels ken je het hele verhaal. Maar het is nog niet afgelopen!

Van natuurlijk grijs naar boterblond? Durf jij het aan? Ph. ADVERSUS

Want dan gaat opeens iemand als Cynthia Nixon die toch echt een enorme voorstander van grijs haar leek ‘om’ en komt ze met een boterblonde haarkleur volgens de allernieuwste haartrends voor 2022 op de proppen. En laat het haar dan ook nog eens supermooi staan. Eigenlijk veel jonger met zachtere gelaatstrekken, zoals dat dan heet.

Wij weten even niet goed wat we hiermee aanmoeten. Aan de ene kant voelt het toch wel een klein beetje als verraad. Met zijn allen hebben we een enorme mind switch gemaakt en met dapper enthousiasme die grijze haren omarmd. We hebben geleerd dat grijs haar heel elegant, stijlvol en eigentijds is. En we zien er de voordelen van in, zeker als in geval van lang haar.

Maar zo’n boterblonde pixie cut à la Cynthia Nixon (check het internet maar eens) is dan ook weer niet te versmaden. Bovendien is het vrouweigen om altijd te willen veranderen. Laten we eerlijk zijn, een beetje gezonde ontevredenheid met je uiterlijk op z’n tijd is ook een motor om bij te blijven.

Eigenlijk halen wij hier gewoon één ding uit: je hoeft niet monolithisch voor iets te kiezen. Op het ene moment mag je dolblij zijn met de terugkeer naar je natuurlijke grijze haren, op een ander moment mag je daar best weer een kleurtje overheen doen. Dat heeft niets met principes te maken, maar alles met lief zijn voor jezelf, in beweging blijven, je goed (blijven) voelen en aandacht aan jezelf blijven besteden.

Dus heb je zin in een nieuwe (boterblonde of chocoladecakebruine) haarkleur, ook als je heel veel moeite hebt gedaan om ‘grijs te gaan’, doe het dan. Zeker als je kort haar hebt, is de schade beperkt. Informeer ook bij je kapper naar tijdelijke kleuringen. Natuurlijk grijs haar is daar een fantastische basis voor!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE