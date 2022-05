Na beach waves en mermaid hair zijn er nu ook water waves. Foto Charlotte Mesman

Na zo ongeveer tien jaar met beach waves te hebben gestoeid, gaan we deze haartrend langzaam maar zeker inruilen voor andere, vernieuwende hairstyling looks. Een grote kaper op de kust is: water waves. Water waves kun je zien als de evolutie van mermaid waves die vorig jaar populair werden.

Maar laten we bij het begin beginnen. Wat waren beach waves ook al weer en waarin verschillen die van water waves?

Beach waves zijn van die zondoorstoofde, zilte, losse lokken met een zachte twist die het effect van een zeevakantie op je haar nabootsen. Het gaat hier om natuurlijk ogende, softe bewegingen die je dankzij de salt spray als het ware met je vingers kunt modelleren. Daarbij is ook het haar bovenop het hoofd vrij volumineus. De textuur van beach waves is doorgaans mat (zilt), terwijl de haartrends voor lente zomer 2022 in het teken van shiny en glossy staan.

Bij mermaid hair moet je denken aan de lange, golvende en nog zacht druppende lokken van een zeemeermin die uit het zilte nat oprijst. Deze look vraagt om een extralange haarlengte, tot ver over de rug, iets wat dit seizoen helemaal gaat terugkomen. Anders dan bij beach waves is het haar bij de haarwortels vrij steil om vervolgens over te gaan in waves met een golfbeweging, dit in tegenstelling tot beach waves die een meer krullende beweging hebben. Een middenscheiding en uitgedunde haarpunten completeren deze look.

Maar dan nu de water waves, dé haarstylingtrend voor deze zomer. Water waves zou je kunnen zien als het nonchalante zusje van mermaid hair. Het gaat nog steeds om extralange haarlengtes. Ook de middenscheiding en de vrij plat gestylede kruin zijn kenmerkend voor water waves maar de golfbewegingen zijn losser. Alsof je uit zee bent komen zetten, je je lange lokken losjes gevlochten hebt om ze vervolgens, nog lichtjes vochtig, zwoel los te gooien.

Dat is ook meteen dé manier om zelf water waves te maken. Vlecht je nog vochtige haar waarbij je een paar centimeter onder de haaraanzet begint. Laat het een paar uur rusten of slaap in je gevlochten haar. Je kunt voor één vlecht gaan maar wil je een kleinere wave, maak dan meerdere vlechtjes. Voordat je de vlechten uithaalt, druk je ze aan met de steiltang. Vervolgens haal je de vlechten los. Voilà.

Haarstylingstrends. Wet gel looks en liquid hair. Photo courtesy of Versace

Om het plaatje van de door water geïnspireerde hair looks compleet te maken, ook nog iets over liquid hair, een andere haartrend voor 2022. Liquid hair is ultrasteil en hoogglanzend haar. Denk hierbij niet aan de zeemeermin die uit het water oprijst, maar aan jezelf die na een duik in het zwembad boven water komt met kletsnat en door het gewicht van het water steil vallend haar. Donatella Versace is een grote fan van deze look.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de wet looks die deze zomer weer helemaal in de mode zijn. Die mogen glad gestyled zijn of lekker rommelig.

Inspiratie genoeg voor spannende zomerlokken, zouden we zo zeggen.

