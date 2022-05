5x Dingen die je moet weten als je lijn je lief is

Gezond eten en een slanke lijn gaan hand in hand. Schrap het woord dieet maar streef naar een gezond voedingpatroon en maak daar je levensstijl van. Ga voor eerlijke, oorspronkelijke ingrediënten. Maar daarmee ben je er nog niet. Victoria Beckham zou sinds 25 jaar iedere dag hetzelfde eten, namelijk gestoomde groenten en vis; hier mist natuurlijk de variatie. Maak van het samenstellen van je maaltijden iets creatiefs, zie het als een uitdaging om gezond maar ook lekker te eten. Je lichaam, je lijn én je geest zullen je er dankbaar voor zijn.

#1 Suiker is vergif

Suiker is nergens goed voor. Niet voor de lijn, niet voor je gezondheid. Uit onderzoeken komt naar voren dat suiker ontstekingsbevorderend is. Nog een reden om suiker te mijden is glycatie: suiker verhardt collageen en elastine vezels in de huid waardoor je huid vroegtijdig veroudert (!). En verder weet iedereen je er dik van wordt. Dus schrappen dat witte goedje. Kun je niet zomaar zonder suiker in je koffie of thee, maak dan een eerste stap door op ongeraffineerde suiker over te gaan. Honing is een nog beter alternatief voor in je warme dranken. In desserts en taarten kun je suiker vervangen door vers of gedroogd fruit. Klik hier voor een taartrecept zonder suiker.

#2 Kijk uit met ‘slanke’ drankjes

Eigenlijk is er maar één regel: drink je fruitsappen, ga dan voor verse sappen. Vermijd fruitsappen die bestaan uit concentraten waaraan water is uitgevoegd, aldus de experts. Uit onderzoeken zou blijken dat deze sappen alles behalve gezond zijn. Hetzelfde geldt voor nulcalorieën/light drankjes met kunstmatige zoetstoffen. Het lijkt erop dat de zoete smaak het lichaam, ondanks het feit dat de drankjes geen echte suiker bevatten, stimuleert om glucose op te nemen waardoor de bloedsuikerspiegel alsnog stijgt.

#3 Vermijd kant-en-klare producten

Als je gezond wilt eten (en slank wilt blijven) zit er maar één ding op: ga altijd voor basisingrediënten. Groenten, fruit, eieren, mager vlees, vis, volkoren producten, liefst zo min mogelijk bewerkt. Vermijd als het even kan kant-en-klare producten. Ze bevatten conserveringsmiddelen, smaakstoffen, kleurstoffen en andere dingen die je liever niet in je eten wilt hebben, en waar je geen controle over hebt. Denk hierbij aan kant-en-klare diepvriesmaaltijden, maar ook fabriekskoekjes, fabriekscakes en dergelijke. De bottomline is: terug naar grootmoeders keuken. Zelf je eigen (volkoren) brood bakken zou helemaal fantastisch zijn.

#4 Pas op met zout

Zout is nergens goed voor. Niet voor je gezondheid maar in zekere zin ook niet voor je lijn want het kan vochtophoping bevorderen (iets waar wij vrouwen sneller last van hebben). De zucht naar zout kun je enigszins temperen door het gebruik van kruiden en specerijen, maar er is ook een gezond alternatief: gomasio, een traditionele smaakmaker uit de Japanse keuken. Gomasio bestaat uit ongeveer 95% uit geroosterde en fijngemalen sesamzaadjes en circa 5% zeezout. Het is een soort sesamstrooisel met een klein beetje zout. Je kunt deze smaakmaker gemakkelijk zelf thuis maken.

#5 Kaas en ham

Vleeswaren, worst en vlees uit blik bevatten veel zout en conserveringsmiddelen en zouden nergens goed voor zijn. Als je lijn je lief is, is het ook uitkijken geblazen met vette kazen. De concentratie vet in jonge, verse kazen is minder groot dan in oude kazen. Dit komt doordat oude kaas minder vocht bevat. Misschien iets om mee te nemen in je dagelijks voedingspatroon.

