Laten we deze zomer die bloemenbroeken alsjeblieft niet vergeten

In de modetrends voor lente zomer 2022 draait alles om de monochrome look in effen kleuren. Maar op de catwalks zagen we ook beeldige fantasieën voorbijkomen.

Modetrends lente zomer 2022. Broeken met fantasie. Photos courtesy of Stella McCartney, Dsquared2, Alberta Ferretti, Etro, Sportmax

Met groot enthousiasme stortte de modevakmensen en influencers zich op de monochrome looks voor lente zomer 2022. Begrijpelijk. Zo’n look heeft een hoog fashion gehalte. Maar er is meer onder de zon van zomer 2022.

Modetrends lente zomer 2022. Broeken met fantasie. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Neem nu de broeken met fantasie. Zoiets wil iedereen deze zomer wel aan zijn/haar lijf hebben. Ze zijn wijd, soms zelfs met rijgkoord en heerlijk in het dragen. De fantasieën doen vrolijk en zomers aan.

Het meest geliefd zijn bloemenprints. De grote favoriet is millefleurs: kleine verfijnde bloemetjes. Juist omdat deze print zo delicaat is, kunnen we ‘m allemaal hebben, ook de petites onder ons. Supercool zijn ook de fantasieën met bloemen her en der, alsof ze over de stof zijn uitgestrooid. Deze fantasieën komen we ook op spijkerbroeken tegen.

Modetrends lente zomer 2022. Broeken met fantasie. Photo courtesy of Missoni

Grappig is overigens dat we ook als het op prints aankomt, tegen total looks aanlopen. Want de modehuizen kwamen niet alleen met total white, total pink enzovoorts looks, maar combineerden hun bloemenbroeken ook graag met bloementopjes of –blousons! Van top tot teen in de bloemen dus.

Een andere geliefde print die karakteristiek is voor zomer 2022 (en voor de jaren ’90) is de vlinder. Vlinders zijn zo ongeveer het symbool van deze zomer aan het worden en ze zijn overal te vinden.

Modetrends lente zomer 2022. Broeken met fantasie. Photo courtesy of Celine

Verder zijn er modehuizen die hun eigen koers varen, zoals Stella McCartney die een broek bezaaid met paddenstoelen (leidraad in haar zomercollectie, Stella kwam zelfs met vegan leer gemaakt van paddenstoelenmycelium) de catwalk opstuurde. Roberto Cavalli ging – je raadt het al – voor dierenprints en bij Celine zagen we een camouflageprint voorbijkomen.

Ga je niet voor de total look, dan combineer je je broek(en) met fantasie voor een ultieme zomer 2022 look met een witte tanktop en een mooie blazer of een cool leren jack. Of met een gilet die je op de huid draagt. Een crop top bij hoogzomerse temperaturen. Enfin, je weet het inmiddels wel.

