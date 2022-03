Trend alert: het tennisrokje wordt dit seizoen een topper!

Tennis je niet maar heb je die schattige korte rokjes altijd al leuk gevonden? Grijp dit seizoen je kans. Want tennisrokjes zijn een modetrend. We love it!

Modetrends lente zomer 2022. Tennisrokjes en tennisjurkjes. Photos courtesy of Dior Cruise Collection 2022, Alberta Ferretti, Michael Kors

De stap van preppy plooirokje met kostschoolachtige air (afgelopen seizoen al een modetrend) naar geplisseerd tennisrokje is snel gezet. Dat blijkt uit de modecollecties voor lente zomer 2022. Delicate korte plissé rokjes veroverden de catwalks. Het tennisrokje gaat het worden, ook als je niet aan tennis doet.

Modetrends lente zomer 2022. Tennisrokjes en tennisjurkjes. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Sixties minirokjes, rechte jaren ’80 rokjes, preppy plooirokjes, al dan niet met ruitjes en emblemen, en dan nu ook nog tennisrokjes én -jurkjes. Deze zomer kan het niet stuk! De trend is al overgewaaid van de catwalks voor lente zomer 2022 naar de collecties van de grote modeketens. Dat kan ik je uit eigen ervaring vertellen.

Want toen ik een tijdje geleden voor het eerst in mijn leven begon te badmintonnen heb ik stad en land (en internet) afgestruind op zoek naar tennis- en badmintonrokjes (ja, ik geef het toe, stiekem heb ik deze sport ook een beetje om de rokjes gekozen) maar het aanbod was klein. Tot een paar weken geleden, toen de nieuwe voorjaarscollecties in de winkels en het internet begonnen te verschijnen.

Modetrends lente zomer 2022. Tennisrokjes en tennisjurkjes. Photo courtesy of Dior Cruise Collection 2022

Toen stuitte ik opeens op een compleet kledingrek met door de tennissport geïnspireerde items bij een bekende modeketen. Triomfantelijk kwam ik thuis met een kort zwart plooirokje met embleem en een lichtblauw tennisjurkje met cut out dessin en twee gekruiste tennisrackets die trots op het decolleté prijken. Supercute! Tennisrokjes en tennisjurkjes zijn opeens everywhere. Ik draag ze op de baan maar net zo goed met een blazertje of ruitje en boots! Deze rokjes en jurkjes vormen een leuke boost voor je nieuwe voorjaarslook. En de trend zou wel eens huge kunnen worden.

Hoe draag je tennisrokjes en -jurkjes? Je kunt de lijn doortrekken en een smetteloos wit plooirokje combineren met een smetteloos witte top zodat je die tandpasta-cleane tennis (of badminton!) look krijgt zoals we die in de Cruise collectie van Dior tegenkwamen.

Modetrends lente zomer 2022. Tennisrokjes en tennisjurkjes. Photo courtesy of Dior Cruise Collection 2022

Dat modehuis kwam bovendien ook met sneeuwwitte, lange plissérokken voor degenen die niet van kort houden. Combineer de rok met een mooi wit jasje, witte sneakers en witte sportsokken en je hebt een heerlijke look die ook nog eens ongelooflijk stijlvol is.

Modetrends lente zomer 2022. Tennisrokjes en tennisjurkjes. Photo courtesy of Fendi

Je mag ook van het thema afwijken, voor kleur gaan, en zo’n kort plooirokje (met hoge taille) combineren met stoere boots en misschien wel met een cool leren jack volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2022. Voor de avond kun je je wagen aan een zwart tennisrokje. Het modehuis Fendi gaf er een heel spannende draai aan!

Alberta Ferretti daarentegen combineerde een soort van tennisjurkje met gladiatorsandalen. Wie had daar ooit aan gedacht? En toch mag het.

