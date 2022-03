Waarom iedereen deze zomer wel een beetje brunette zou willen zijn

In de mode en beauty wereld lopen we het komende seizoen tegen de meest opmerkelijke trends aan. Zo gaan brunette haarkleuren het helemaal maken. Ze zijn supermooi!

Haarkleurtrends zomer 2022. Photo courtesy of Prada

Kastanjebruin voor de lente en zomer. Ongebruikelijk maar waar. Gewoonlijk neigen we richting het warme seizoen naar lichtere haarkleuren; we gaan highlighten voor een sunkissed effect. Of zelfs blonderen. Dit jaar doen we het anders. Brunette haarkleuren staan volop in de schijnwerpers en lijken het voor het eerst sinds jaren van blond te gaan winnen.

Haarkleurtrends zomer 2022. Photo courtesy of Etro

Overigens hebben we met brunette en kastanjebruin nog lang niet alles gezegd. Want natuurlijk gaan we deze haarkleuren verfraaien en vernieuwen. Heb je van nature kastanjebruin haar dan kun je die haarkleur intensiveren maar je kunt de kleuren ook een héél klein beetje oplichten met ragfijne highlights.

De kunst is om héél dicht bij je eigen haarkleur te blijven. Want uiteindelijk moet de uitstraling – als je tenminste aan de brunette haartrend voor 2022 wilt meedoen – die van een ‘echte’ brunette zijn. Superchic en stijlvol, intens en vrouwelijk maar met pit.

Haarkleurtrends zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Richting je gezicht mogen de highlights wat intenser worden zodat het toch nog lijkt dat de zon met je lokken geflirt heeft. Lichtere haarlokken rond je gezicht werken bovendien verjongend en verzachten je uitdrukking terwijl donkere lokken vermoeide gelaatstrekken kunnen versterken.

Brunette haarkleuren laten zich schitterend combineren met gelaagde kapsels. Dat hoeft echt niet altijd direct een wilde shag te zijn. Je bereikt al heel mooie effecten door lange lagen rond je gezicht te laten knippen. Je kunt de look completeren met een lange pony.

Haarkleurtrends zomer 2022. Photo courtesy of Maxa Mara Resort 2022

Voor een anti-aging effect ga je voor het gordijntjesmodel à la Carla Bruni en Helena Christensen, beide supermodellen van weleer (en inmiddels vijftigplus) die onlangs – na 30 jaar – weer eens samen poseerden, beiden met kastanjebruine manen en een lange pony. En yes, they are gorgeous!

Overigens waren de brunette haardossen van de dames Carla en Helena mooi geföhnd en glanzend gestyled, iets wat bijdraagt aan een jeugdige uitstraling. Maar je kunt natuurlijk ook voor een grungy jaren ’90 textuur kiezen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Je doet er vast inspiratie van op.

TRENDYSTYLE