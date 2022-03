6 Vragen over gezichtscrèmes die je altijd al aan je dermatoloog had willen stellen

Huidverzorging. 6 Vragen en antwoorden

Hoe kies je een crème? Welke werkzame stoffen moeten erin zitten? Wat is nu eigenlijk goed voor je huid? Het zijn vragen die je jezelf vast wel eens gesteld hebt als je gezichtscrème weer eens op is en je een nieuwe aankoop in je anti-aging (of pro-aging, lees: preventief) beauty routine moet gaan doen. Wij zijn in de materie gedoken en proberen jullie vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Vraag 1: Bestaat er een direct verband tussen de prijs en de kwaliteit van huidverzorgende crèmes?

Antwoord: De marktprijs van een cosmetisch product wordt bepaald door verschillende factoren: de kwaliteit van de grondstoffen, het ontwikkel- en productieproces, de verpakking, de klinische testen op tolerantie en effectieve werking, en de reclame en marketing. De prijs hangt dus niet alleen van het product zelf af maar ook van allerlei andere factoren, en vooral ook van de verhouding waarin ze op het product zijn losgelaten. Daarom vind je in commercie goede crèmes met een schappelijke prijs en ook dure crèmes waarvoor veel is geïnvesteerd in marketing en packaging maar waarvan de kwaliteit niet overeenkomt met wat je ervoor betaalt. De prijs is dus niet een goede leidraad voor het kiezen van een crème. Natuurlijk speelt die factor wel mee, maar kijk vooral ook naar wat je huid nodig heeft en of het product dat je wilt kopen ook daadwerkelijk doet wat het belooft. Informeer jezelf en lees reviews over de producten op internet.

Vraag 2: Bestaan er bepaalde werkzame (actieve) stoffen die de huid verbeteren en voeden waar we op moeten letten als we een crème kiezen?

Antwoord: De huidige ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek hebben verschillende actieve grondstoffen geïdentificeerd die de huid hydrateren en het aanzien ervan verbeteren. Elke stof heeft zijn eigen werking. Hyaluronzuur en glycerine hydrateren de huid, aminozuren en peptiden helpen tegen rimpels, vitamine C en fruitzuren bestrijden verkleuringen van de huid en verbeteren de teint.

Vraag 3: Moet je altijd een crème gebruiken? Er zijn vrouwen die nooit crème gebruiken en die toch een mooie huid hebben.

Antwoord: Of je een mooie huid hebt of niet, hangt ook van genetische factoren af. Verder is het natuurlijk belangrijk dat je er een gezonde levensstijl op nahoudt, dat je gezond eet, voldoende drinkt en je huid niet onbeschermd blootstelt aan de zon. Al deze factoren zijn bepalend voor het moment waarop de eerste rimpels ontstaan en de huid tekenen van dehydratatie gaat vertonen. Crèmes zijn slechts één van de factoren in dit lange rijtje. Met andere woorden: een crème kan helpen maar de staat waarin je huid verkeert hangt ook van een heleboel andere dingen af.

Vraag 4: Kunnen we de huid ook van binnenuit voeden? Kunnen we onze huid mooi eten?

Antwoord: Er is steeds meer te doen om de invloed van voeding op de conditie van onze huid. Zo zijn er verschillende huidziekten die direct in verband worden gebracht met voedselintoleranties en gebrek aan bepaalde vitaminen. In ieder geval is het voor je huid belangrijk dat je voldoende volkorenvezels, fruit, groenten en visvetzuren binnenkrijgt. Gedroogd fruit en vissoorten met omega-3 en omega-6 versterken de huidbarrière en bevorderen de elasticiteit van de huid. Groene thee en bosvruchten bevatten anti-oxidanten die de microbloedcirculatie van de huid stimuleren en het huidverouderingsproces vertragen.

Vraag 5: Wat doet hyaluronzuur precies voor de huid?

Antwoord: Hyaluronzuur is een actieve stof met verschillende uitzonderlijke kwaliteiten. Het is een stof die op zich al in ons lichaam voorkomt en daardoor wordt hyaluronzuur heel goed door de huid getolereerd. Een belangrijke eigenschap van hyaluronzuur is de sterk hydraterende werking. Een enkele molecuul hyaluronzuur is in staat om tot 15 watermoleculen te binden waardoor een soort ‘buffer’ in de huid wordt gevormd die de huid niet alleen in de diepte hydrateert maar ook een compact en strak aanzien geeft. Hyaluronzuur komt voor in cosmetische producten als crèmes die je plaatselijk (topisch) gebruikt en ook in fillers (injecties) en biorevitaliserende producten in esthetische geneeskunde. Hyaluronzuur in crèmes wordt over het algemeen goed getolereerd en er bestaan geen bijzondere bijwerkingen. Niet alle crèmes op basis van hyaluronzuur zijn echter even effectief. De moleculen zullen alleen goed in de huid doordringen als de formule van de crème en de zwaarte van de moleculen correct zijn. De technieken van de esthetische geneeskunde zorgen ervoor dat de moleculen tot diep in de huid doordringen. Hierdoor worden rimpels verzacht en wordt de aanmaak van collageen in de huidweefsels gestimuleerd. Ook in dit geval zijn er maar weinig bijwerkingen omdat de stof lichaamseigen is. Er kunnen alleen wat kleine bloeduitstortinkjes ontstaat maar die worden niet door stof zelf maar door de injecties veroorzaakt.

Vraag 6: Hoe kun je het verslappen van de gezichtshuid en de kaaklijn tegengaan? Met andere woorden: hoe kun je vervorming van je gelaatstrekken bestrijden?

Antwoord: Je gezicht ondergaat in de loop van tijd verschillende veranderingen: er ontstaan donkere vlekken, er vormen zich diepe en oppervlakke rimpels en het verliest volume. Deze veranderingen worden veroorzaakt door interne processen als de afname in de collageenaanmaak, door hormoonwijzigingen en externe factoren als de blootstelling aan UV-straling, de zwaartekracht en een onevenwichtig voedingspatroon. Vooral het ‘inzakken’ van de wangen waardoor ook het gezichtsprofiel verslapt, is moeilijk te bestrijden met alleen maar topische crèmes. Maar je kunt dit proces wel vertragen door je huid altijd goed tegen de zon te beschermen. UV-straling speelt bij het verslappen van de huid namelijk ook een belangrijke rol. Verder bestaan er tegenwoordig ook voedingssupplementen die de aanmaak van hyaluronzuur in de huid van binnenuit stimuleren. Volume verlies in het gezicht kan ook worden tegengaan met biorevitaliserende behandelingen (esthetische geneeskunde) op basis van hyaluronzuur en collageen. In dit geval is het wel heel belangrijk dat je je wendt tot een ervaren specialist omdat het hier niet om een simpele kwestie van ‘opvullen’ gaat maar om het modelleren van je gezichtsovaal waarbij de natuurlijke proporties van je gezicht moeten worden gerespecteerd.

