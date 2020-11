Geef je modelook een persoonlijke touch mee met een ketting met bedels die iets over jou zeggen. Het is een ultieme mode (accessoire) trend voor 2020. Het is ook een superkado voor je moeder, zus of vriendin.

Zware goudkleurige schakelkettingen zijn als sinds een paar seizoenen een waanzinnige mode trend (je kent ‘m vast!). Voor herfst winter 2020 2021 krijgen ze een geduchte concurrent: dunne, lange kettingen met intrigerende bedels in de vorm van harten, munten, vissen, pegels en fantasievoorwerpen met goudkleurige franjes. Nota bene: je mag ze ook met elkaar combineren, zoals bij Saint Laurent.

Over de zware, goudkleurige schakelkettingen die we als halsketting dragen, maar ook als hengsel voor tassen, brillen en zelfs als versieringen van schoenen hebben we de afgelopen tijd al heel veel geschreven. De lange kettingen met bedels van nu zijn net zo interessant!

Bedelkettingen geven je modelook een persoonlijke touch mee want natuurlijk kies jij die ketting met die bedel die jou iets te zeggen heeft. Met andere woorden: deze mode accessoires zijn hip en trendy maar ook heel persoonlijk. Ze updaten je look – soms zijn ze bohémien, soms ook super-de-luxe – maar ze vertellen ook wat meer over je!

Laat je inspireren door deze allernieuwste bijou trend voor winter 2020 en geef je look een persoonlijke, sensuele touch mee.

P.S. Mode bijous als schakelkettingen en vooral ook kettingen met bedels (charms) zijn ideale cadeaus. Voor jezelf (want in deze zware tijden mogen we onszelf best extra verwennen) maar ook voor je moeder, zus of vriendin. Iedereen wordt er blij van (en dat hebben we nodig!).

