Wat nou sneakers? De schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van laarzen. Boots zijn hot! En ze zijn ‘made for walking‘. Vooral hoge laarzen helpen je moeiteloos en stylish de winter door. Maar hoe draag je ze? Welk type laars is geschikt voor jouw figuur? We hebben een 12 stijltips voor je.

Hoge laarzen draag je – ook in de winter – bij voorkeur met blote benen . Milde herfstdag of onverwacht zachte winterdag? Ga ervoor! N.B. Kies alleen voor deze look als je benen gezien mogen worden.

. Milde herfstdag of onverwacht zachte winterdag? Ga ervoor! N.B. Kies alleen voor deze look als je benen gezien mogen worden. Heb je superbenen, draag hoge laarzen dan onder een minirok of shorts.

Geen ‘blote-benen’-weer? Ga dan voor panty’s met een tonsuurton fantasietje (een spikkeltje bijvoorbeeld).

(een spikkeltje bijvoorbeeld). Not done: laarzen en panty’s in contrasterende kleuren.

Geen jonge/mooie knieën? Ga voor overknee boots ! Hoewel zo’n lange boot heel heftig oogt, is het ook een enorm anti-aging accessoire ! Bedek die knieën als je niet wilt dat ze gezien worden!

! Hoewel zo’n lange boot heel heftig oogt, is het ook een enorm ! Bedek die knieën als je niet wilt dat ze gezien worden! Als je lang bent, kun je lange laarzen onder lange jurken dragen. Panty’s of leggings blijven uit zicht (en jij hebt lekker warme benen).

Superlook? Hoge laarzen onder een midi-rok met hoge split ! Een supertrend.

! Een supertrend. Vrij stevige dijen maar slanke onderbenen? Ga voor hoge soklaarzen! Ze accentueren je slanke enkels en kuiten.

Stevige kuiten? Ga voor afzaklaarzen of aangerimpelde laarzen met een brede schacht.

of aangerimpelde laarzen met een brede schacht. Not done: te strakke laarzen ! Voorkom vetrolletjes rond je knieën en boven de schacht van je laarzen.

! Voorkom vetrolletjes rond je knieën en boven de schacht van je laarzen. Onthoud: hoe breder en losser je laarzen, des te slanker je benen lijken .

. Last but not least: platte laarzen zijn comfortabel, maar laarzen met een hak doen wonderen voor je figuur. Ze maken je benen langer en jij smokkelt er in z’n geheel heel wat centimeters bij. Maar… ga alleen voor hakken als je er goed op kunt lopen. Het motto ‘Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’ is uit de mode!

