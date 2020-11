Kapseltrends winter 2020. Superchic high gloss kapsel

Zin in een nieuwe haarstijl volgens de haartrends voor winter 2020 2021? Probeer dit high gloss kapsel dat we bij Valentino spotten. Superchic, draagbaar en cool. Gelijk proberen!

‘Austerity’ is een belangrijk sleutelwoord als het aankomt op de haartrends voor herfst winter 2020 2021 (en dat zal je gelet op de wereldsituatie niet verbazen). Het goede nieuws is dat deze mood hand in hand gaat met praktische kapsels met een chique of casual uitstraling. Een ultrageraffineerd kapsel dat heel draagbaar en vrij eenvoudig te kopiëren is, zagen we bij de modeshow van Valentino voor herfst winter 2020 2021.

De kapseltjes bij Valentino bestonden uit glad geföhnd haar dat met een lage zijscheiding achter op het hoofd in een middenhoge paardenstaart was samengebonden. Het geheim van dit kapsel zit ‘m in de lage zijscheiding maar ook in de textuur van het haar.

Wil je dit kapsel thuis nadoen, föhn je haar dan supersteil, trek dan met een puntkam een haarscherpe, zeer lage zijscheiding in je haar, breng de volle kant van je haar over je voorhoofd, achter je oren langs, strak naar achteren waar je het samenbindt met de rest van je haar. Geef de lok over je voorhoofd een mooie, ronde vorm mee en laat ‘m net langs het bovenste gedeelte van je wenkbrauw scheren. Het is heel belangrijk dat je ontzettend netjes werkt. Je haar moet strak en gladjes om je hoofd liggen. Je moet de haren als het ware kunnen tellen. Fixeer het resultaat met haarspray en ga er dan met een gloss spray overheen voor het hoogglans effect.

Dit kapsel is geschikt voor elke haarlengte, ook voor kort haar. In dat geval maak je geen paardenstaart maar fixeer je je haar met een sterke haarlak (Elnett is nog altijd een heel geliefde klassieker!).

Het fijne van dit kapsel is dat het geschikt is voor elke gelegenheid. Voor overdag als je een Zoom-meeting hebt, maar ook voor de avond. Met een paar hilarisch dramatische oorbellen is dit een superlook voor een feestelijk diner of een party (want laten we hopen dat die tijden weer snel terug zullen komen!).

TRENDYSTYLE